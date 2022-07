Emily Ratajkowski da ‘like’ a varios tuits que se preguntan cómo su esposo ha podido serle infiel

Desde hace semanas no han parado de circular rumores sobre la separación de Emily Ratajkowski y su esposo Sebastian Bear-McClard después de cuatro años de matrimonio y un hijo en común. Por el momento ella no ha querido pronunciarse al respecto a través de sus representantes, pero su actividad en Twitter apunta a que realmente ha regresado a la soltería.

Basta con echarle un vistazo rápido a su perfil para darse cuenta de que la modelo le ha dado ‘me gusta’ a varios tuits que se preguntan cómo es posible que alguien le sea infiel a una de las mujeres más deseadas del mundo, lo cual respalda la teoría de que su ruptura se habría producido por culpa de terceras personas. También parece que le ha hecho mucha gracia que tantos desconocidos se alegren de que su corazón vuelva a estar libre y le ha dado su visto bueno a varias publicaciones que siguen esta línea.

Pese al silencio que están guardando las dos partes involucradas en esta historia, se da por seguro que Emily Ratajkowski solicitará antes o después el divorcio porque ella se ha dejado ver sin su alianza de casada en público. Sebastian, por el contrario, no se ha quitado la suya, al menos aún la llevaba puesta en las últimas ocasiones en que fue sorprendido por los paparazzi. View this post on Instagram A post shared by Emily Ratajkowski (@emrata)

