Mega Millions juega el 29 de julio 2022: guía sobre cómo jugar, qué premios hay

No todos los días hay una oportunidad de ganar en la Lotería más de $1,000 millones de dólares, por lo que es importante conocer todo acerca de este concurso para aumentar las probabilidades de convertir ese sueño en realidad.

El premio mayor de Mega Millions que se jugará este viernes 29 de julio asciende a $1,025 millones de dólares, el tercero más grande en la historia de este concurso.

Cómo jugar

Los boletos de Mega Millions cuestan $2 dólares por jugada. Los jugadores pueden elegir 6 números de dos grupos de números separados: 5 números diferentes del 1 al 70 (las bolas blancas) y un número del 1 al 25 (la Mega Ball dorada), o seleccionar Easy Pick/Quick Pick. El ganador del premio mayor será quien acierte los 6 números ganadores del sorteo.

Hay un total de nueve formas de ganar un premio en Mega Millions, que van desde el premio mayor hasta $2, mientras más grande es el premio las posibilidades disminuyen:

Si ganas el Premio Mayor tienes 2 opciones para recibir tu premio:

Anualidades: la anualidad de Mega Millions se paga como un pago inmediato seguido de 29 pagos anuales. Cada pago es un 5% mayor que el anterior. Esto ayuda a proteger el estilo de vida y el poder adquisitivo de los ganadores en períodos de inflación.

Efectivo: Un pago de suma global por única vez que es igual a todo el efectivo de la bolsa del premio mayor de Mega Millions.

Los participantes deben saber que en algunos estados está disponible una oferta especial llamada Just the Jackpot, en la que los jugadores del premio mayor pueden jugar específicamente solo por el premio mayor. Por un precio de $3, el jugador recibirá dos jugadas solo para el premio mayor. Solo los boletos de Jackpot no son elegibles para ningún otro nivel de premio. Para consultar los lugares donde está disponible esta opción, ingrese aquí.

También está la función Megaplier, en la mayoría de los estados los participantes pueden aumentar los premios no mayores en 2, 3, 4 o 5 veces; cuesta $1 adicional por jugada. Antes de cada sorteo de Mega Millions los martes y viernes por la noche, se sortea el Megaplier. De un grupo de 15 bolas, cinco están marcadas con 2X, seis con 3X, tres con 4X y una con 5X.

Esta combinación da como resultado las siguientes probabilidades para cada uno de los números de Megaplier y sus premios asociados:

Cómo seleccionar tus números

Muchas personas tienen sus números favoritos o los eligen por intuición, pero si quieres ayuda para seleccionarlos Mega Millions cuenta con un generador de números aleatorios.

Deja que el sistema informático seleccione aleatoriamente tus números cuantas veces quieras y confía en tu suerte. El sistema seleccionará 5 números aleatorios del 1 al 70 (las bolas blancas) y un número aleatorio del 1 al 25 (la Mega Ball). Para utilizar esta herramienta ingresa aquí.

Apps que te ayudan a aumentar tus posibilidades

Aprovecha la tecnología y desde tu teléfono inteligente usas los recursos disponibles. Las aplicaciones por lo general analizan los números ganadores anteriores y crean una predicción sobre las posibilidades para el próximo sorteo.

Puedes utilizar, entre otras:

– Pick Smart

– LotteryHUB

– Lotto Results – Lotery in US

– CA Lottery Official

– Hoosier Lotery

– Lucky Lottery Scratchers

Dónde ver los resultados del sorteo

Y una vez que has comprado y elegido tus números de la suerte solo tienes que esperar el sorteo de Mega Millions, mismo que puedes seguir en vivo en su canal de YouTube los días martes y viernes, en punto de las 23 horas (tiempo del este).

También puedes consultar los números ganadores en la página oficial de Mega Millions que se publica después de los sorteos, luego de verificar la venta de boletos ganadores.

Muchas loterías individuales ofrecen un servicio de correo electrónico o mensajes de texto para recibir automáticamente los números ganadores después de cada sorteo, pueden encontrarlos ingresando aquí. También pueden llamar a un número de teléfono de información del jugador en cada estado de Mega Millions, conoce la lista ingresando aquí.

