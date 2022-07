Mena Suvari habla de los abusos sexuales y la violencia que sufrió a los 12 años

Mena Suvari encontró la fama a una edad muy temprana y ha sido parte de varias películas como ‘American Pie’, ‘American Beauty’ y más.

En 2021, la actriz publicó sus memorias ‘The Great Peace’ donde habló por primera vez de los abusos sexuales que sufrió cuando tenía 12 años y que recurrió a las drogas para escapar después de haber sido violada por un amigo de su hermano mayor cuando estaba en sexto grado.

“Una parte de mí murió ese día. Él me usó, se divirtió conmigo y luego se deshizo de mí. Me llamó put*. Nunca llegué a tener una expresión sana de sexo. Mi elección se perdió. Y eso, combinado con ya no sentirme vista y escuchada, estableció un concepto que yo tendría de mí misma. Que ese era mi valor”, confesó.

Las impactantes memorias de Mena cuentan, además, cómo la vergüenza y la negación le impidieron contarle a alguien sobre esta situación, lo que la llevó a otra relación abusiva, con un hombre mayor, y años de adicción a las drogas.

“Recurrí a cualquier forma de automedicación que pude encontrar, solo para salir adelante. Solo estaba tratando de sobrevivir” Mena Suvari

Suvari ahora ha reflexionando sobre cómo sobrevivió al momento más duro de su vida y de qué forma le ha impactado actualmente que es una actriz consolidada, pues a pesar de ser la víctima, aseguró que su agresor la hizo sentir culpable e, incluso, tuvo que negar en reiteradas ocasiones lo que él le había hecho.

“Nunca volví a estar bien. Se siente extraño cuando experimento dudas sobre cuándo me gustaría elegir la palabra ‘violación’. Porque no terminé en el hospital. No terminé inconsciente. ¿Pero no es solo que dije que no era suficiente?”, expresó.

Si bien la actriz logró terminar esa relación, más tarde se encontró con otras personas que continuaron los abusos y los tratos violentos.

“Todos estaban fascinados con mi apariencia de 18 años, pero yo tenía 12. Lo que se me comunicó fue que era un adulto, por lo tanto, podía actuar como uno. Nadie me decía: ‘Eso no está bien, esa persona no debería estar haciendo eso contigo'”, agregó. View this post on Instagram A post shared by 𝓜𝓮𝓷𝓪 𝓢𝓾𝓿𝓪𝓻𝓲 (@menasuvari)

Mena Suvari, que ahora está felizmente casada con Michael Hope y dio la bienvenida a su primer hijo, Christopher, en abril del año pasado, dudó en compartir su historia. Sin embargo, cuando encontró viejos poemas y diarios que había escrito cuando era niña, se encontró con una nota de suicidio que no recordaba haber escrito.

“Me sentí completamente obligada a finalmente hablar, sentí que necesitaba respirar y estaba cansada de pelear, correr, jugar, actuar. Simplemente me sentí mejor viviendo mi vida auténticamente”, dijo.

Si bien “todavía es incómodo” hablar sobre su pasado, Suvari finalizó mencionando que es un proceso en el que está feliz de seguir trabajando.

