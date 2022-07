La canción de Santa Fe Klan que es parte del soundtrack de “Black Panther: Wakanda Forever”

Ángel Jair Quezada Jasso, mejor conocido como Santa Fe Klan, es un popular rapero, cantante y compositor originario de la ciudad de Guanajuato, México, que ha logrado colocarse en el gusto del público.

Su personalidad y talento lo han llevado a sumar miles de seguidores, pues tan solo en su cuenta de Instagram acumula más de 8 millones.

Quizás su colaboración más destacada sea la de “Grandes Ligas”, en la que acompañó a Snoop Dogg, Alemán, Lupillo Rivera y B-Real, sin embargo, ahora se encuentra llamando la atención mundial luego de que se diera a conocer que formará parte de la banda sonora oficial de la segunda entrega de “Black Panther”.

Este fue el bombazo que soltó Marvel cuando publicó un video musical con la canción “Soy”, que está interpretada por Santa Fe Klan y que será utilizada en la producción de “Wakanda Forever”.

La noticia, por supuesto, ha emocionado a los mexicanos, no sólo por la participación de Santa Fe Klan, sino por la oportunidad de presentar un soundtrack de rap mexicano en un filme de Marvel.

El artista, conocido por otros éxitos como “Debo Entender”, “Así Soy” o “Te Iré a Buscar”, siempre se ha mostrado orgulloso de sus orígenes, por eso casi al final del tema se puede escuchar un “Viva México”.

“Me siento muy contento por ser parte de este proyecto muy chingon junto a @marvel @blackpanther para la película ‘Wakanda Forever’ y muchas gracias a ustedes raza que siempre me han apoyado que la verdad sin ustedes no sería nada. Ya pueden escuchar la rola en todas las plataformas digitales”, escribió en sus redes sociales.

Otros temas que aparecerán en el soundtrack de la cinta son una versión de “No Woman No Cry” por la artista y productora nigeriana Tems, además de “A Body, A Coffin”, de la artista de Ghana Amaarae.

Cabe destacar que Santa Fe Klan no es el único mexicano que participa en el largometraje. Esta película marcará el debut del actor Tenoch Huerta en Marvel, quien es ampliamente conocido en redes sociales por su lucha contra el racismo, además de encabezar el movimiento #PoderPrieto.

Sin embargo, la representación mexicana no acaba ahí, pues también estará presente Mabel Cadena, la cual da vida a Namora, la prima del personaje de Huerta, hija de un padre Atlante y una madre humana. View this post on Instagram A post shared by Tenoch Huerta (@tenochhuerta)

“Black Panther: Wakanda Forever”, del director Ryan Coogler, tendrá su estreno en cines el 11 de noviembre de este 2022.

“La reina Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M’Baku (Winston Duke) y Okoye (Danai Gurira) luchan por proteger Wakanda de la codicia de quienes quieren invadir sus tierras”, es una breve descripción de la cinta. View this post on Instagram A post shared by Marvel Studios (@marvelstudios)

