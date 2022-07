VIDEO: Youtuber comparte terrorífico viraje en U de avión de Delta Air Lines sobre el Atlántico en medio de vuelo desde aeropuerto JFK a África

El martirio que vivió un Youtuber que viajaba a Ghana, África, en un vuelo de Delta Air Lines que despegó del Aeropuerto John F. Kennedy en Nueva York por un viraje en U sobre el Océano Atlántico se ha vuelto viral en redes sociales.

Xiaoma, cuyo nombre de pila es Arieh Smith, relató en un video desde su canal xiaomanyc los aterradores momentos que vivió en el aeroplano cuando personal de vuelo les informó que tenían que regresar al JFK.

La entrada de este miércoles de poco más de 13 minutos incluye imágenes desde el avión en medio del vuelo DL9923 del pasado 24 de julio.

“El día más aterrador de mi vida. Gracias al capitán por salvar nuestras vidas”, lee una introducción al video que ya supera las 600,000 reproducciones.

El vuelo de 10 horas desde el JFK estaba dispuesto a despegar a la medianoche con destino al Aeropuerto Internacional de Kotoka en Accra. Sin embargo, tras el anuncio de un retraso inicial, posteriormente, se les indicó a los viajeros que el piloto se enfermó y que el vuelo fue cambiado para el día siguiente.

Cuando llegó la fecha, tormentas retrasaron una hora más la salida del vuelo hasta que finalmente despegó.

Cuando ya habían pasado dos horas y media de vuelo, Smith notó que el piloto estaba caminando por el pasillo y mirando por la ventana hacia el ala del avión.

“Esto está causando un poco de revuelo, recuerdo que le dije a un chico sentado a mi lado que esto no luce bien”, narró Smith.

En las imágenes, se ve a a Smith lloroso en una parte no precisada del avión. No está claro cómo logró salir de su asiento para grabar el video.

“Solo en situaciones como esta es que uno se da cuenta de lo que es realmente importante”, se le escucha decir.

El joven incluso le envió mensajes de texto a su esposa despidiéndose ante el temor de que una tragedia pudiera acontecer.

Eventualmente, el capitán le informó a los pasajeros que el avión tenía un problema con la gasolina y que necesitaban regresar a Nueva York.

“Lo más grande en ese momento era que realmente nosotros no estábamos claros de cuál era el problema“, declaró Smith a Newsweek. “Fue realmente las dos horas en las que más me he mordido las uñas en mi vida”, describió el youtuber.

“La gente se estaba volviendo loca con razón“, añadió el entrevistado. “La mujer a mi lado sacó el Corán para rezar. La gente estaba cuchicheando, hablando entre ellos y rezando. En ese punto, no hay nada más que puedas hacer”, puntualizó.

Delta Air Lines confirmó el incidente. “DL9923 retornó a JFK por mayor precaución debido a un desequilibrio de combustible en vuelo. Una emergencia fue declarada al arribar al JFK para obtener tratamiento prioritario de la torre de control aéreo”, indicó la compañía.

