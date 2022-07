Departamento del Tesoro de EE.UU. emite nuevas sanciones a individuos y entidades rusas acusadas de injerencia electoral

El Gobierno de Estados Unidos sancionó este viernes a dos individuos y cuatro entidades rusas, a los que acusa de ayudar a Moscú en “actividades de injerencia electoral” y por haber colaborado en los intentos de desestabilizar a Washington y sus aliados como Ucrania.

En un comunicado el Departamento del Tesoro explicó que la medida responde a los esfuerzos de EE.UU. de “proteger las elecciones libres y justas” y aseguró que los cuerpos de Inteligencia del Kremlin, incluido el Servicio de Seguridad Federal Ruso (FSB, en inglés), apoyan las operaciones de Moscú contra Washington y sus socios.

Uno de los sancionados es Aleksandr Viktorovich Ionov, colaborador de FSB y que ha empleado sus cargos en varias empresas para expandir la desinformación del Kremlin, dijo Washington.

El Tesoro aseguró que desde 2020 Ionov ha cooperado con el FSB para identificar temas sociopolíticos controvertidos en EE.UU. y apoyado financieramente a organizaciones para alterar la situación en el país norteamericano.

Además, por instrucciones del FSB, en 2018 supuestamente lanzó una campaña de recaudación de fondos para ayudar a Maria Butina, una ciudadana rusa arrestada en EE.UU que se declaró culpable de espionaje y quien tras cumplir una sentencia de cárcel fue deportada a Rusia.

Washington ha sancionado también las empresas Anti-Globalization Movement of Russia y Ionov Transkontinental, fundadas y dirigidas por Ionov.

Asimismo, ha designado la página web en inglés y ruso STOP-Imperialism, que se presenta como una “agencia de información global”, pero que, según EE.UU., es utilizada por Ionov y sus empresas como medio para diseminar desinformación.

En paralelo, el Ejecutivo estadounidense ha impuesto sanciones a Natalya Valeryevna Burlinova, presidenta y fundadora del Center for Support and Development of Public Initiative Creative Diplomacy, una organización también designada por EE.UU.

Las autoridades estadounidenses afirmaron que Burlinova y su centro están vinculados a Moscú y sus servicios secretos, que, de hecho, “dirigen y financian” las acciones de la sancionada y su institución.

Como consecuencia de estas medidas, todas las propiedades y activos que los sancionados tengan en EE.UU. quedan bloqueados, y se prohíbe a los estadounidenses tener transacciones con ellos.

Las sanciones se dan a conocer un día después de que el Departamento de Estado ofreciera una recompensa de 10 millones de dólares por información sobre la presunta injerencia rusa en sus comicios, tanto en el pasado como en la actualidad, a unos meses de que se celebren elecciones de medio mandato en noviembre.

También le puede interesar:

–Estados Unidos estima que Rusia lleva 75,000 bajas en la guerra de Ucrania, según The New York Times

–Estados Unidos ofrece a Rusia un acuerdo para liberar a los estadounidenses Brittney Griner y Paul Whelan

–Estados Unidos ofreció a Rusia liberar a traficante de armas a cambio de la estrella de la WNBA Brittney Griner