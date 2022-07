Niño de 7 años es encontrado muerto en una lavadora en Texas tras varias horas de búsqueda

Un niño de Texas de 7 años de edad fue encontrado muerto en una lavadora dos horas después de que sus padres reportaran su desaparición, según informaron las autoridades.

El jueves aproximadamente a las 5:20 de la madrugada, los padres de Troy Khoeler presentaron un informe de persona desaparecida, dijo el teniente Robert Minchew de la Unidad de Homicidios de la Oficina del Sheriff del Condado de Harris en una conferencia de prensa capturada por KHOU de Houston.

NOW – MISSING 7 YEAR OLD BOY – 4400 block of Rosegate Dr. Birnamwood Subdivision – Troy Khoeler.



He was last seen wearing a blue shirt & pants, has a small afro hair style.



He has been missing for approximately 2-3 hours. pic.twitter.com/FyQ7vFYGME — Mark Herman, Harris County Constable Precinct 4 (@Pct4Constable) July 28, 2022

Cuando los oficiales llegaron a la casa, “hicieron una breve entrevista para el informe de persona desaparecida” con los padres de Troy, dijo Minchew.

“Las cosas que observaron los llevaron a registrar la casa a fondo en ese momento. Encontraron a un niño de 7 años fallecido en la lavadora en el garaje”. Más tarde dijo que Troy fue encontrado a las 7:20 a.m.

Luego se llamó a la unidad de homicidios para que investigara, y los padres del niño fueron “separados y detenidos, que es el procedimiento estándar”, dijo Minchew.

Según las autoridades, Troy era un niño de crianza a quien los padres posiblemente adoptaron en 2019. Están trabajando para confirmar si la familia lo adoptó oficialmente.

Cuando se le preguntó qué hizo que la policía registrara la casa, Minchew dijo que era un “procedimiento policial estándar” y agregó: “Era temprano en la mañana, no había indicios de que se hubiera abierto la puerta o una ventana. Después de registrar el vecindario, no pudieron encontrar al niño. Así que el siguiente paso lógico, creo, es registrar la casa”.

Agregó que no está claro si el niño se metió en la lavadora por su cuenta y dijo que “no podía comentar” sobre ningún posible juego sucio. Hasta ahora, no se han efectuado arrestos.

“Obviamente es una situación traumática para la familia y cualquiera involucrado. Simplemente es más propicio alejarlos de la casa”, dijo Minchew sobre los padres de Troy. UPDATE : MISSING 7 YEAR OLD



We are sad to report the missing 7 year old we posted on earlier in the 4400 block of Rosegate has been found deceased.



A criminal investigation is underway please avoid the area. We ask for everyone’s prayers for the family. pic.twitter.com/Am4uMr10SX— Mark Herman, Harris County Constable Precinct 4 (@Pct4Constable) July 28, 2022

Las autoridades están esperando a que la oficina del médico forense determine la causa de la muerte de Troy. Estaba vestido cuando lo encontraron en la lavadora de carga superior. Minchew no pudo confirmar si estaba cerrado o abierto.

Mark Herman, el agente del condado de Harris para el Precinto 4, también compartió la noticia del niño desaparecido en Twitter, escribiendo: “Fue visto por última vez con una camisa y pantalones azules, tiene un pequeño peinado afro. Ha estado desaparecido durante aproximadamente 2-3 horas”.

Herman también confirmó la muerte de Troy en Twitter, pero no compartió detalles.

“Nos entristece informar que el niño desaparecido de 7 años que publicamos anteriormente en la cuadra 4400 de Rosegate fue encontrado muerto”, escribió . “Se está llevando a cabo una investigación criminal, por favor evite el área. Pedimos las oraciones de todos por la familia”.

