Will Smith comparte emotivas disculpas a Chris Rock sobre la bofetada de los Oscar 2022

Will Smith se disculpó nuevamente con Chris Rock por abofetearlo durante la transmisión de los Premios Oscar 2022 en un nuevo video diciendo que su comportamiento fue “inaceptable” y le ofreció al comediante discutir sobre el incidente cuando él quiera.

“Yo estoy aquí, cuando estés listo para hablar. Así que te lo diré, Chris, te pido disculpas” Will Smith

La grabación de casi seis minutos, que Will compartió en YouTube y perfiles sociales, muestra al Mejor Actor por su participación en ‘King Richard’ respondiendo lo que él dice que son “muchas preguntas justas” que ha enfrentado desde que agredió a Chris luego de que este hiciera una broma sobre Jada Pinkett.

En ese momento “no estaba pensando en cuántas personas resultaron heridas”, destacó Smith, quien específicamente se disculpó con la madre y con el hermano del actor, Tony Rock, con quien tenía “una gran relación”.

“Esto es probablemente irreparable”, dijo específicamente sobre Tony.

Will también se detuvo a aclarar que Jada no le dijo que hiciera algo después de que ella puso los ojos en blanco al escuchar la broma sobre la alopecia que provocó la confrontación y dijo que decepcionar a la gente, incluida su esposa, siempre ha sido su peor pesadilla.

“Tomé una decisión por mi cuenta”, apuntó. “Realmente me rompe el corazón haber robado y empañado tu momento”, dijo Smith.

Respondiendo a por qué no se disculpó de inmediato con Rock durante su discurso de aceptación como Mejor Actor, Smith señaló: “En ese momento estaba confundido. Todo está confuso”. Sin embargo, agregó: “No hay una parte de mí que piense que esa fue la forma correcta de comportarse, que esa es la forma óptima de manejar un sentimiento de falta de respeto o insultos”.

“Me duele psicológica y emocionalmente saber que no estuve a la altura de la imagen y la impresión que la gente tenía de mí. Estoy profundamente arrepentido y estoy tratando de estar arrepentido sin avergonzarme de mí mismo. Soy humano. Y cometí un error. Y estoy tratando de no pensar en mí mismo como un pedazo de m**rda”, continuó expresando el protagonista de ‘I Am Legend’.

Will Smith anteriormente solo había emitido declaraciones escritas sobre el altercado que lo terminó excluyendo de futuros eventos de la Academia durante una década. View this post on Instagram A post shared by Will Smith (@willsmith)

