Laura Bozzo acusa a una de las participantes de ‘LCDLF2’ de andar de cama en cama

‘La Casa de los Famosos 2’ se encuentra en la recta final y es que el próximo lunes darán a conocer el último eliminado de esta temporada. Por ello, la tensión entre los pocos participantes que quedan ha ido aumentando con el transcurrir de los días. Uno de los casos más recientes es el de Ivonne Montero con Laura Bozzo donde se han dicho fuertes palabras.

“Prefiero lavar platos que usar a mi hija como escudo“, expresó la peruana y que hizo que comenzaran con una contundente discusión debido a que Montero le dijo: “Mi Dios todo poderoso me protege, por eso te gané”. Sin embargo, Laura consideró que no debía mantenerse en silencio porque: “Tú no me has ganado, me ganarás el día que el público lo decida, pero el azar no es el público”.

Bozzo sin pensarlo dos veces hizo una delicada acusación sobre las cosas que supuestamente habría hecho la actriz en ‘La Casa de los Famosos 2’, pues realizó un fuerte señalamiento en su contra tras decir que habría estado vinculada de manera sentimental con al menos tres hombres que también estuvieron como participantes del reality show.

“¿Sabes cómo gano yo?… Trabajando con mi cerebro no con mi cu**. Yo no he ganado dinero lamiendo hue*** a la gente para que me den trabajo, saltando de la cama de Nacho a la de Lewis y Eduardo, no necesito de eso para ganarme un pan”, expresó.

A su vez, muchos de los internautas y parte de la audiencia explicaron que todo eso pudo haberse tratado de celos que pueden existir luego de conocerse que Ivonne es la primera finalista en ‘LCDLF2’. Situación que habría hecho que Laura manifestara tantas expresiones y acusaciones sin fundamentos.

La circunstancia entre ellas se comenzó a salir de control luego que la presentadora de televisión le destruyera a la mexicana una figura que había hecho con frijoles encima de una mesa, gesto que iba dedicada a su hija. Montero también hizo de las suyas porque rompió un regalo que la actriz Natalia Alcocer le había obsequiado a la peruana. View this post on Instagram A post shared by La Casa de los Famosos Fanss (@lacasadelosfamosos.fanss)

