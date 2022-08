En video, Noelia deja poco a la imaginación y luce sus encantos con body blanco semitransparente

Noelia conoce a la perfección el nivel de sensualidad que posee y cada día se atreve a mostrar más para consentir a sus fieles seguidores de redes sociales a través de contenido repleto de erotismo.

En esta oportunidad, la cantante puertorriqueña no se tentó el corazón para deleitar la pupila en su cuenta de Instagram con un video en el que se le puede ver en un balcón, con el bello mar y el atardecer de fondo, mientras luce sus torneados encantos de espalda a la cámara, vestida con un ajustado bodysuit blanco semitransparente de corte alto que deja poco a la imaginación debido a que denota la falta de ropa interior bajo la prenda.

“Hermosa y sexy 🔥🔥”, “El mejor cuerpo de Instagram 😍” y “Sabrosura de mujer 😋😋”, son algunos de los piropos que se pueden leer en el clip de Noelia que tiene miles de reproducciones.

Previamente, Noelia también alborotó el gallinero de la famosa red de la camarita gracias a otro video donde aparece contoneando su curvilínea figura a ritmo del tema I Hate Myself for Loving You, de Joan Jett & the Blackhearts, usando botines de plataforma, tanga tipo hilo dental de tiras, y un sostén de encaje con transparencias.

