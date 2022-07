El primer esposo de Jennifer López está convencido de que su matrimonio con Ben Affleck terminará pronto

Jennifer López y Ben Affleck se casaron en una boda sorpresa casi 20 años después de que su compromiso terminara por primera vez, pero Ojani Noa – quien estuvo casado con la intérprete de ‘On the Floor’ desde febrero de 1997 hasta enero de 1998 – no tiene mucha confianza en la unión de los artistas e, incluso, ha sugerido que durara muy poco tiempo.

En una declaración al periódico Mail on Sunday, el entrenador físico deseó lo mejor a los recién casados, pero dijo que no está seguro de que “vaya a durar”.

“A Jen le encanta estar enamorada, pero ha estado comprometida seis veces. Ben es el cuarto marido. Yo fui el marido número uno y ella me dijo que era el amor de su vida. Cuando nos acostamos en la cama en nuestra noche de bodas, ella dijo que estaríamos juntos para siempre. Estoy feliz de que haya vuelto con Ben, pero tengo la sensación de que esto no durará“, afirmó.

Y es que Ojani Noa considera que si bien Jennifer es una artista con una larga y fructífera carrera musical, también es una mujer que disfruta de estar enamorada y avanzar en su vida personal.

“Creo que se casará siete u ocho veces. No la veo estableciéndose con una sola persona. Se esfuerza por avanzar constantemente en su vida profesional, pero también en su vida privada”.

Oja trabajaba como mesero en el restaurante de Gloria Estefan en Miami, Lario’s On the Beach, cuando conoció a Jennifer -quien había participado en la película ‘Money Train’ y estaba trabajando en el rodaje de ‘Blood and Wine’ en ese entonces -, pero no tenía ni idea de quién era y su vida de “megaestrella” le pasó factura.

Recuerda: “Hubo muchas veces que me sentí como el señor Cenicienta. Era la mujer más hermosa que había visto. Al principio, no tenía ni idea de quién era. Nos enamoramos cuando ella ya era famosa. Pero durante nuestro matrimonio se convirtió en una megaestrella. Durante años fue demasiado doloroso hablar de ello. Quería pasar desapercibido y vivir mi vida. Pero cuando vi que se había casado con Ben, que es un buen tipo, los sentimientos volvieron a aflorar”.

La pareja se besó por primera vez en la fiesta de clausura de ‘Blood and Wine’, pero luego Jennifer regresó a Los Ángeles y la pareja pasó semanas hablando por teléfono antes de que Ojani -quien había llegado ilegalmente a Estados Unidos desde Cuba cuando tenía 15 años- asistiera con ella al estreno de la película.

“Después del estreno volvimos a su hotel. Fue la primera vez que hicimos el amor. Fue perfecto. Ella era perfecta. Nos acostamos después y ella me dijo: ‘Quiero que siempre estés en mi vida. Te quiero’“.

Mientras la pareja estaba enamorada, la vida de Ojani dio un “vuelco” cuando Jennifer consiguió el papel principal de ‘Selena’, la película que convirtió a la cantante en una megaestrella.

“Pasó de ser Jen a ser JLo, un gran negocio que le reportaba millones. Tenía a mucha gente a su alrededor, todos querían ganar dinero con ella. Yo le llamaba y un asistente me decía: ‘Lo siento, no está disponible'”.

Pero incluso después de casarse, las cosas empeoraron entre ellos cuando comenzaron a circular fotos de Jennifer con Sean ‘Diddy’ Combs, el productor de su álbum de estudio.

“Llamé a Jen y le pregunté por qué salía con él en las fotos y me dijo que sólo eran negocios, que eso era lo que debía hacer. Yo estaba celoso y le gritaba que estaba casada conmigo. Queríamos tener hijos, hablamos de tenerlos. Luego me dijo que no podía tener un bebé porque interferiría con su carrera“.

A pesar de los problemas y las complicaciones para verse, el entrenador personal tuvo que fingir que todo iba bien cuando viajaron a Chicago en 1997 para grabar una entrevista con Oprah Winfrey.

“Oprah sabía que teníamos problemas. Yo estaba sentado entre el público y pensé que se dirigiría a mí porque habíamos hablado de ello con anterioridad. Ella le dijo a Jen que había oído que tenía problemas, pero Jen dijo que todo estaba increíble”.

La pareja finalmente se separó y la estrella de ‘Hustlers’ comenzó a salir públicamente con Diddy, aunque siguió estando cerca de su ex marido.

“Algunas veces me dijo que quería que volviéramos a estar juntos. En los momentos de tranquilidad me decía que me necesitaba en su vida, que no quería perderme“.

