Jules Koundé: Elegí al Barcelona porque quería venir y me gusta mucho la liga

El francés Jules Koundé fue presentado oficialmente como nuevo jugador del FC Barcelona este lunes en un acto que estuvo presente el presidente Joan Laporta y en sus primeras palabras; el joven central reiteró que eligió al Barcelona porque su deseo era estar en la ciudad condal y mantenerse en la Liga Santander.

Koundé fichó con los catalanes hace unos cuantos días, después de largas negociaciones. Posteriormente, asistió a la Ciudad Deportiva para someterse a sus respectivos exámenes médicos para completar su traspaso.

“Es verdad que tuve otra oferta. El esfuerzo era esperar que el Barcelona pudiera llegar a un acuerdo con el Sevilla. Cuando sentí que eso era posible, elegí el Barça porque tenía muy claro dónde quería ir. Es un club ambicioso y me gusta La Liga. Tampoco fue tan esfuerzo porque quería llegar aquí”, comentó Koundé.

🗣️ @jkeey4: "Elegí el Barça porqué es un club con un proyecto muy ambicioso" pic.twitter.com/pGtUpmosYz — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 1, 2022

“Estoy muy feliz y orgulloso de llegar a este club. Estoy muy agradecido al presidente, a la afición. Me han demostrado mucho cariño. Sólo me queda entrenar fuerte y ganar, por supuesto. Intentaré hablar en unos meses el catalán”, prosiguió el francés.

A pesar de que el Sevilla tenía todo apalabrado con el Chelsea FC, la última palabra la tumo el defensa galo que en ningún momento negó su deseo de recalar en la ciudad condal. Además, también le dio mérito a la llamada de Xavi Hernández, quien lo convenció con un gran proyecto deportivo.

“Hablé con Xavi, las conversaciones fueron fluidas. He sentido su cariño, quería realmente que viniera, y esto es importante para mí. Me ha pedido que haga lo que hacía en el Sevilla: sacar el balón, ser agresivo”, continuó Koundé.

El fichaje de Koundé le asegura al FC Barcelona contar con una defensa para los próximos diez años, debido a que cuenta con 23 años, al igual que el uruguayo Ronald Araújo; mientras que Eric García tiene 21 y Andreas Christensen es el mayor con 25; dejando a un lado a Gerard Piqué está en su etapa de salida.

En pocas palabras, el mánager Xavi Hernández puede estar tranquilo, debido a que cuenta con todas las herramientas para tener una buena defensa. Sin olvidar que, la competitividad es grande para esta temporada.

“La competencia es buena. Decidirá el míster, no me preocupa. Aquí tengo que crecer, soy joven todavía, y ayudar al equipo en todo momento por lo que me va a pedir el míster. Lo veo bien y tengo muchas ganas. Es un desafío”, finalizó el central.

De esta manera, el FC Barcelona presentó a su quinto refuerzo de la venidera temporada y ahora preparar lo que será uno de los momentos más esperados para los culés, ya que el 05 de agosto Robert Lewandowski pisará el Spotify Camp Nou por primera vez con el uniforme azulgrana.

Lee También:

La presentación de Jules Koundé será el próximo lunes en el Joan Gamper

Jules Koundé ilusiona a los aficionados del Barcelona: “Estoy aquí para ganar lo máximo posible”

Ya es culé: El FC Barcelona llegó a un principio de acuerdo con el Sevilla por Jules Koundé