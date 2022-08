Hombre se tatúa un gran logo de Subway Series en la espalda y obtiene sándwiches gratis de por vida

Un hombre de Colorado tendrá sándwiches gratis de Subway de por vida gracias a que se realizó en la espalda un gran tatuaje permanente con el logotipo de Subway Series en una gran fiesta en Las Vegas.

Subway ofreció a sus clientes la oportunidad de ganar sándwiches durante un mes, un año o incluso de por vida, según el tamaño y ubicación de los tatuajes en el cuerpo. La promoción sigue a la presentación de su nuevo menú Subway Series, considerada por la cadena como la “actualización de menú más importante en sus casi 60 años de historia”.

Los tatuajes se realizaron por el tatuador DJ Tambe el 27 de julio en un evento especial en Las Vegas.

A Colorado Man got a tattoo to get free subway sandwiches for life. It got us wondering, what food place would you get a tattoo for to get free food for life? pic.twitter.com/FF33IbKGno

— WCFX-FM (@953CFXRadio) July 29, 2022