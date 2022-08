En NYC caminan delincuentes que han sido detenidos hasta 100 veces en dos años por el mismo delito

En las calles de la Gran Manzana están caminando en este momento libremente varios delincuentes que en los últimos dos años han sido detenidos hasta 100 veces por el mismo delito, un dato que este miércoles luego de siete meses al frente del gobierno municipal, el alcalde Eric Adams puso sobre el tapete para demostrar cómo los esfuerzos del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD) de perseguir y arrestar a los criminales, se están evaporando por las grietas del sistema de administración de justicia.

En conclusión, la Ciudad aseguró en un reporte detallado, que es muy claro cómo en los últimos años un mayor número de criminales que han sido detenidos y llevados a la justicia, una vez en la calle, vuelven a cometer fechorías iguales o peores.

La cantidad de personas arrestadas tres o más veces en un año por los mismos delitos que incluyen robo, allanamiento de casas y hurto mayor, entre otros, ha aumentado durante los primeros seis meses de 2022, en comparación con los delitos en los años anteriores al inicio de la crisis causada por la pandemia.

“Los tribunales de la ciudad han creado una puerta giratoria, sin consecuencias, por las malas acciones, que les permite a los malhechores regresar a las calles para aprovecharse de víctimas inocentes”, reiteró el mandatario municipal, quien desde su campaña electoral viene subrayando los efectos demoledores de las reformas de la Ley de Fianzas que están en vigencia en Nueva York desde enero de 2020.

¡Más de 100 arrestos en un par de años!

Portavoces de la Uniformada citaron en su informe detalles de la carrera criminal de por lo menos diez delincuentes, sin revelar su identidad, que manejan récord de más de 100 arrestos en los últimos dos años.

Por ejemplo se citó el caso de un criminal categorizado como “de alto volumen” con 101 arrestos en su carrera, 88 de los cuales han ocurrido desde 2020.

El “Reincidente número uno” se le acusa de haber violado la libertad condicional y tiene dos procesamientos pendientes por robos en varias tiendas Target, en cinco ocasiones distintas.

“Se le considera un hurto menor crónico”, apuntó el jefe de estrategias de control del crimen de NYPD, Michael Lipetri, durante una conferencia de prensa.

También se hizo referencia a otro “delincuente reincidente” capturado 57 veces desde 2020, con 23 de esos arrestos por robo. Actualmente el individuo se encuentra en libertad condicional con base a los registros de NYPD.

Asombrosamente, el reporte hace referencias a otro reincidente, actualmente en las calles, a pesar de un récord de 63 arrestos totales, incluidos 39 desde 2020. Este sujeto tiene 13 arrestos por robo de automóviles.

“Una y otra vez, nuestros oficiales de policía arrestan a alguien que tiene múltiples cargos, pero no importa cuántas veces esta persona haya sido arrestada antes, a menudo está libre horas después”, puntualizó Adams.

142.2% de reincidencia de ladrones

En las cuentas oficiales, 211 personas registraron al menos tres arrestos por robo hasta junio de 2022, un aumento del 142,5 % en comparación con las 87 personas arrestadas al menos tres veces por robo en los primeros seis meses de 2017.

Por robo en tiendas, 899 personas han sido arrestadas tres veces por ese delito hasta junio de 2022, un aumento del 88,9% sobre las 476 personas arrestadas tres veces por hurto hasta junio de 2017.

“Seamos claros: los delincuentes no violentos que cometen delitos por primera vez merecen una segunda oportunidad, como lo prevé el espíritu de las reformas de justicia penal del estado de 2020”, concluyó Keechant L. Sewell, comisionada de NYPD

Pero para la máxima líder de este cuerpo policial, los jueces deben tener la capacidad de mantener tras las rejas a los criminales violentos y de carrera en espera de juicio.

Además de otras reformas, el mandatario municipal impulsa que se permita a los jueces detener a los acusados ​​en la lectura de cargos, cuando se los considere un riesgo para la seguridad pública, en función de la gravedad de los presuntos delitos o su historial de reincidencia.

NYPD argumenta que sus esfuerzos por detener el crimen se encuentran con un poderoso muro frente al sistema de administración de justicia en NY: (Foto: Getty Images)

A delinquir en más corto tiempo

Además, las revisiones estadísticas de la Ciudad compartidas por NYPD, concluyen que casi el 25% de los arrestados por robo cometen otro delito grave dentro de los 60 días, esto se traduce en un fuerte aumento en comparación con 2017, cuando el 8% de los ladrones acusados ​​​​fueron arrestados por otro delito grave dentro de este mismo periodo de tiempo. Es decir, en el rango de los dos meses en libertad.

En un comunicado, la plana mayor de la Uniformada, destacó casi como una emergencia que se tome en cuenta de forma seria como estas “reincidentes notables recientes” de unos pocos, han victimizado repetidamente a la mayoría de los neoyorquinos decentes y trabajadores.

“Para las personas con antecedentes penales por reincidencia, así como para los delincuentes que cometen delitos graves o violentos, los jueces deben tener la discreción de discernir el mejor método para garantizar que no hagan más daño”, agregaron.

Defensores a capa y espada

Pese a los intentos del Alcalde Adams de empujar cambios a la controversial Ley de Fianzas aprobada por la mayoría demócrata de la Asamblea Estatal, centenares de organizaciones y legisladores estatales siguen defendiendo a capa y espada esta reforma que permitió, entre otros ajustes técnicos, que acusados de delitos no violentos, esperen fuera de la cárcel a que llegue el momento de comparecer a un juicio.

Por décadas los impulsores de esta norma, argumentaron que la capacidad de pagar la fianza no debería ser un factor para determinar el tiempo tras las rejas por delitos menores, ya que finalmente las minorías étnicas negras y latinas, eran los que terminaban pagando más tiempo tras las rejas por la pobreza.

Por el contrario, los defensores de esta reforma han esgrimido ante reportes que asocian la elevada ola criminal de Nueva York con estas leyes , que en realidad se observa un nivel de reincidencia “muy bajo” que no supera el 1% de los liberados en todo el estado.

En la orilla de la defensa a ultranza de esta reforma, se encuentran legisladores como la senadora estatal Julia Salazar, quien en entrevista con la publicación ‘City & State’, puntualizó que todos los datos preliminares de inicios de 2022, sobre los efectos de los cambios en la ley de fianzas “están lejos de ser completos”.

“No hay la posibilidad de compararlos con lo que pasó en años anteriores. No hay razones, ni información precisa para asegurar que estas normas representan una amenaza significativa para la seguridad pública. Hay narrativas que buscan este objetivo”, sostuvo la legisladora de Brooklyn.

A esta visión de Salazar, se unen decenas de legisladores que impulsaron estos cambios.

Una reforma rechazada

El 64% de los neoyorquinos consultados por un estudio de Siena College publicado el pasado mes de marzo cree que la reforma penal que incluyó cambios en la Ley de Fianzas, ha resultado en un aumento de la delincuencia y debería ser revisada.

En este sondeo, 56% de los votantes consultados cree que la controversial reforma que entró en vigencia en 2020 ha sido negativa para Nueva York, mientras 30% opina que fue una buena política, según el sondeo realizado a 804 votantes neoyorquinos entre el 20 y 24 de marzo.

Sólo 24% cree que la ley no ha resultado en un aumento de la delincuencia. La encuesta preguntó además si la reforma debería modificarse para dar a los jueces más discreción según la gravedad del presunto delito o los antecedentes penales de un acusado: un mayoritario 82% señaló que sí y 11% se opuso, compartió The New York Post.

En números: