New York Red Bulls cayó como local ante Colorado Rapids en un partido con hasta nueve goles [Video]

New York Red Bulls no termina de levantar cabeza y tras haber permitido cinco goles ante Orlando City en las semifinales de la US Open Cup el pasado miércoles, ahora una semana después volvieron a encajar una ‘manito’ ante Colorado Rapids, cayendo como locales 4-5

Parecía una noche tranquila para los Red Bulls, que estuvieron por delante 2-0 a los nueve minutos, pero los Rapids tuvieron una reacción contundente impulsada por Diego Rubio, con su décima diana de la temporada.

El escocés Lewis Morgan volvió a poner tierra de por medio en la primera mitad con el 3-1, pero eso no fue suficiente para contener el ímpetu de los Rapids, que recortaron distancias al borde del descanso con Keegan Rosenberry y dieron la vuelta al marcador en la reanudación.

Collen Warner y Michael Barrios anotaron el 3-3 y el 4-3 entre el minuto 77 y el 80 y dejaron tocados a unos Red Bulls que recibieron el 5-3 en el 89, obra de Dantouma Touré.

De poco sirvió la diana del 4-5, firmada en el minuto 97, de penalti, por Tom Barlow.

En el otro encuentro de este martes, un penalti transformado por el uruguayo Nicolás Lodeiro decidió la victoria de los Seattle Sounders contra el Dallas FC (1-0).

