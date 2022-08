Ucrania busca crear un desastre nuclear tras ataques a planta de Zaporozhye: Rusia

Los ataques recurrentes de Ucrania a la planta nuclear de Zaporozhye demuestran que Kiev está tratando de crear las condiciones para un desastre nuclear, dijo este miércoles un funcionario de alto rango del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia.

“No hace mucho, el 18 de julio, el ejército de Ucrania atacó una vez más la planta nuclear de Zaporozhye por medio de drones. El ataque se realizó en la proximidad exacta, en varias decenas de metros de instalaciones de importancia crítica para la seguridad de la estación”, dijo Igor Vishnevetsky, subdirector del departamento de no proliferación y control de armas del ministerio, en la Conferencia de Revisión del Tratado sobre la No Proliferación de Armas Nucleares en Nueva York.

El jefe de la delegación rusa en la 10ª Conferencia de Revisión del TNP en las NN.UU, Igor Vishnevetsky, dijo que Rusia cree que el JCPOA debe implementarse de inmediato, pero la falta del progreso en la resolución de la situación del JCPOA está ligado en gran medida a EE.UU. pic.twitter.com/sAcRPxnyPu — Embajada de la R.I.Irán en Bolivia (@IraninBolivia) August 3, 2022

“Sólo por un afortunado por casualidad, no condujo al daño al equipo crítico de la estación cargado de una catástrofe inducida por el hombre”, agregó Vishnevetsky.

“Poco después, el 20 de julio, Ucrania repitió los ataques con aviones no tripulados en el territorio de la central nuclear de Zaporozhye, lo que solo demostró una vez más que Ucrania está tratando de crear las condiciones para un desastre nuclear“, dijo.

“Estos son solo algunos ejemplos que muestran que el régimen de Kiev está amenazando la seguridad nuclear en su territorio. Tenemos pruebas, incluidas fotos y videos, que prueban que lo que estamos diciendo es verdad”, aseguró.

Video: Mira cómo soldados ucranianos derriban un dron ruso con un misil Stinger estadounidense https://t.co/pVpoZ7lFA6— El Diario Nueva York (@eldiariony) August 2, 2022

Bielorrusia no cambiará su estatus no nuclear

Por otra parte, las acusaciones sobre el cambio del estatus no nuclear de Bielorrusia son infundadas, según dijo este miércoles un funcionario de alto rango del Ministerio de Relaciones Exteriores de Bielorrusia.

“Las acusaciones de que Bielorrusia está cambiando su estatus no nuclear son infundadas, al igual que las acusaciones de que viola el Tratado de No Proliferación Nuclear”, dijo Vasily Pavlov, jefe del departamento de seguridad internacional y control de armas del ministerio, también en la Conferencia de Revisión del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares en Nueva York.

También lee:

· Fuerzas aeroespaciales rusas eliminan a más de 50 soldados ucranianos en un ataque a los depósitos en Nikolayev

· Video: Mira cómo soldados ucranianos derriban un dron ruso con un misil Stinger estadounidense

· Rusia asegura que sus fuerzas mataron a 100 soldados ucranianos en ataque a planta en Slavyansk