Eduardo Capetillo reconoce tener “diferencias” con su hijo mayor

Alejado de la pantalla desde hace ya algún tiempo, el actor y cantante Eduardo Capetillo está enfocado en sus negocios y en guiar a los integrantes de la familia que formó al lado de su esposa Biby Gaytán. Sin embargo, esta última tarea resulta más compleja que plantarse frente a las cámaras.

Durante una entrevista que le concedió recientemente a la Revista Eres, el vástago del torero Manuel Capetillo reveló que ha llegado a chocar con el temperamento de su primogénito, Eduardo Capetillo Jr.

“Evidentemente hay momentos de fricción, sobre todo porque él ya es un hombre, un adulto y, de pronto, dos adultos con características de liderazgo van a chocar”, señaló.

El exintegrante del grupo Timbiriche mencionó que, como padre de familia a sus 52 años se siente orgulloso de ver crecer a su hijo, a quien -cuando es necesario- todavía lo mete en cintura.

“A veces lo logramos con un ‘chin-cham-pu’ [risas] y a veces después de gritos y sombrerazos, pero nos acabamos poniendo de acuerdo.

Entender la naturaleza de nuestro amor, de nuestra amistad, de ser padre e hijo, del orgullo que siento hacia él como papá y de lo que él siente hacia mí como hijo, es algo padrísimo“, indicó.

De acuerdo con el actor, lo desordenado de su hijo es lo que ocasionalmente los lleva a chocar, pero trata de entenderlo, pues en su etapa de juventud él también llegó a serlo.

“Digamos que él es un poco desordenado y yo soy súper ordenado. Soy estructuradísimo, porque me ha servido mucho en la vida. A su edad seguramente yo era igual, pero como a mí la estructura me ha salvado la vida, me fui al otro extremo”, reconoció.

Lo cierto es que además del parecido físico que existe entre Eduardo Capetillo y su hijo, su inclinación por el entretenimiento es algo que también los une, pues se vislumbra que Eduardo Capetillo Jr. próximamente seguirá los pasos de su progenitor.

