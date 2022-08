La actriz Lucila Mariscal admite que intentó suicidarse por segunda ocasión

A sus 80 años, en diciembre pasado, Lucila Mariscal sufrió una aparatosa caída que la dejó prácticamente inmovilizada con fuertes dolores de cadera, lo cual la sumió en una profunda depresión a la que se sumaron problemas económicos.

De acuerdo con la actriz gran parte de su mala situación se debió a que su exmarido Julián Gallegos le había robado dinero.

“Me robó, era un padrino completamente, me sacó una casa en Tabasco, y luego otra ahí atravesando el Río Grijalva, y luego otra para su hermanita, ¡que estaba muy pobre!, ¿yo qué culpa tenía?… desgraciado, drogadicto (…) se drogaba y me golpeaba”, declaró para el programa de televisión “Sale el Sol”.

Sin embargo, lo más lamentable fue que, poco a poco, Lucila cayó en una depresión que la llevó a la idea de suicidarse.

“Fue un milagro todo lo que pasó porque ya no esperaba nada, me quería morir, no quería estar aquí, estaba harta, desesperada, angustiada. Cogí el cuchillo y lo detuve antes de que tocara mi abdomen, o me lo detuvieron, me entró un arrepentimiento horrible. Lo primero que hice fue pedirle perdón a Dios“, describió la actriz que interpreta al popular personaje de “Lencha”.

La llamada que le cambió la vida

Segundos después de lo que pudo ser su muerte, Lucila recibió la llamada de un periodista quien se ofreció a apoyarla a reunir lo necesario para que fuera operada de la cadera.

“Me habla y me dice ‘¿Cómo estás?’ y le digo ‘bien triste’ y me solté, entonces me dijo: ‘Mira Lucila, no sé cómo le voy a hacer, pero te voy a ayudar'”, señaló la mujer que acumula medio siglo de trayectoria artística y a quien varios de sus compañeros la están apoyando para que logre salir de su precaria situación.

Después de la desolación experimentada y de haber recibido ayuda, Lucila asegura sentirse arrepentida.

“No vuelve a pasar, Siento que, de ahora en adelante, esté como esté, voy a estar bien, porque te va cambiando la vida. Con ayuda del bastón ya puedo subir y bajar escaleras”, subrayó.

Cabe señalar que, en 2009, la actriz decidió abandonar los escenarios debido a una depresión causada por la desaparición de su hijo Andrei Alexis Hernández Mariscal, quien en ese momento fungía como subdirector de seguridad de Linares, Nuevo León.

Esa fue la aparente causa de que Mariscal intentara suicidarse por primera ocasión.

Te puede interesar: