Lucero reconoce que llegó a “odiar” una canción interpretada por su exmarido Mijares

Entre 1997 y 2011, los cantantes Lucero Hogaza León y José Manuel Mijares Morán conformaron uno de los matrimonios más queridos y respetados por el público.

Sin embargo, de manera sorpresiva ambos anunciaron su separación en términos amistosos.

Producto de su relación sentimental procrearon dos hijos y por ello continúan viéndose con frecuencia e incluso recientemente decidieron realizar una gira juntos a la que denominaron “Hasta que se nos hizo”.

Dicho espectáculo ha tenido una gran aceptación entre los seguidores de ambas celebridades lo cual tiene satisfecha a Lucero.

Sin embargo, existe un tema musical interpretado por Mijares en el espectáculo que todavía le genera conflicto a su exmujer, quien incluso reconoce que lo llegó a “odiar”, pues sus fans creían que tenía algo que ver con su divorcio.

“La dinámica en el show, específicamente en el concierto ‘Hasta que se nos hizo’ es muy divertida, porque jugamos mucho. Entonces hacemos bromas cuando él, de repente, canta esas canciones que a mí no me gustan, como la de ‘Si me tenías’”, señaló la cantante en una entrevista ante las cámaras de Telemundo y del programa Sale el Sol.

De cualquier manera, “La novia de América” reconoce que hasta la interpretación que le dio el público al tema escrito por el compositor peruano Gian Marco terminó por darle promoción tanto a su carrera como a la de Mijares, de ahí que cuando sus seguidores les piden que lo canten en la gira, ocasionalmente ella accede.

“La gente se pone feliz, porque unos dicen que sí les gusta, otros dicen que no les gusta; otros dicen que sí la cante, otros que no. Así que acabamos, a veces, cantándola juntos y a veces ya llego y le digo, ‘¡Córtale, mi chavo!’”, subrayó.

Finalmente, Lucero anunció que el próximo 4 de septiembre la gira “Hasta que se nos hizo” arribará al Auditorio Nacional, donde probablemente se atreva a volver a cantar “Si me tenías”.

