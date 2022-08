Novak Djokovic se pierde el Master 1000 de Montreal por no vacunarse contra el Covid-19

LO MIRA POR TV ❌@DjokerNole 🇷🇸 no será de la partida en el Masters 1000 de Canadá🇨🇦, ya que no puede ingresar al país canadiense sin estar vacunado 💉



El serbio no podrá buscar su 5️⃣ título 🏆 en Montreal 👎🏼



Una decisión que le está costando muy caro… ¿no? pic.twitter.com/zIrL76R6Xs