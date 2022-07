El rey está de vuelta: Novak Djokovic liquidó a Kyrgios y consigue su séptimo título de Wimbledon

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El tenista serbio Novak Djokovic vuelve a ser historia al ganar este domingo su séptimo título de Wimbledon tras vencer en la final al australiano Nick Kyrgios con parciales de 4-6, 6-3, 6-4, 7-6 (7/3).

Este logro también significa el grand Slam número 21 que el serbio de 35 años ha obtenido en su carrera, y se ubica como el tercer mejor tenista del mundo, según el ranking ATP.

Tres horas duró la contienda entre Djokovic y el australiano en la cancha del All England Club, donde el serbio levantó el trofeo por cuarta vez consecutiva desde el 2018.

Pero no todo queda allí, pues ahora Djokovic se ubica a solo un título por detrás del tenista español Rafael Nadal, quien ostenta 22 preseas, tras ganar este año el Abierto de Australia y el Roland Garros.

También está a un título de igualar el record de ocho campeonatos de Wimbledon que posee el legendario tenista suizo, Roger Federer.

Vale destacar que Novak Djokovic decidió no vacunarse contra el Covid-19, y por esa razón se podría perder el Abierto de Estados Unidos, lo que significa que este podría ser el último Grand Slam que dispute esta temporada.

Goran Ivanisevic, entrenador de Novak Djokovic, afirmó que el serbio se merece esta victoria después de todo lo que tuvo que pasar a principios de año en Australia, cuando fue deportado.

“Es una victoria muy emocional. Ha sido un año muy difícil para él, después de lo que pasó en Australia. Para mí era el favorito antes del torneo, estaba jugando de forma increíble, pero había que ganar el torneo. Se lo merece”, dijo Ivanisevic en rueda de prensa.

“Mucha gente no hubiera vuelto al tenis después de lo que le pasó. Y eso que llevó tiempo que volviera a su nivel. Hay gente que no se recupera de eso (de la deportación). Fue un gran ‘shock’. Si lo fue para mí, imagínate para él. Es increíble cómo se recuperó. Cuatro semanas antes de Roland Garros no sabía si iba a jugar, así no se puede programar nada. Con gente como él no dudas (de que volviera), porque es un gran campeón”.

Sobre la final, en la que Djokovic ganó en cuatro sets a Kyrgios, Ivanisevic dijo que no se puede preparar un partido contra él por lo impredecible que es el australiano.

“No puedes preparar un partido contra Kyrgios. Es un genio del tenis. No sabes lo que va a hacer en cada punto. Solo podíamos concentrarnos en lo que iba a hacer Novak. Para mí, Kyrgios es el mejor sacador del circuito. Es muy impredecible, no se puede hacer una táctica. En los primeros 15 minutos el mejor restador del mundo no había tocado ni un saque”.

Con información de EFE.

