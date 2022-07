No jugaría en New York: Aseguran que Djokovic no podría disputar el US Open por su rechazo a vacunarse contra el Covid

En un comunicado difundido por la Asociación de Tenis de los Estados Unidos (USTA), que organiza entre otros torneos el US Open, aseguraron este martes que el tenista serbio Novak Djokovic, vigente campeón en Wimbledon, no disputará el US Open nuevamente por su rechazo a vacunarse contra el Covid.

Según informaron en la USTA, aunque no exista un mandato de vacunación obligatoria para que los jugadores de la ATP (masculino) y WTA (femenino) ellos respetarán la posición del gobierno estadounidense con respecto a las normas de ingreso a Estados Unidos.

Declaración de la USTA:

"El US Open no tiene un mandato de vacunación para los jugadores, pero respetará la posición del gobierno de los USA con respecto a los viajes al país, para ciudadanos no estadounidenses no vacunados".



Esta información se traduce en que en el caso de Djokovic, que no se encuentra vacunado contra el virus, no pueda disputar el venidero US Open así como también los abiertos de Canadá y Cincinnati que forman parte del calendario de la Federación Internacional de Tenis (ITF).

“De acuerdo con el reglamento de Grand Slam de la ITF, todos los jugadores elegibles ingresan automáticamente en los cuadros principales individuales masculino y femenino según la clasificación 42 días antes del primer lunes del evento”, añade la organización, quien queda a expensas de la postura del gobierno.

Aunque de momento Djokovic se encuentra dentro de estos “jugadores elegibles”, pero aún debe resolverse su situación al no estar vacunado contra el Covid.

En el pasado ha habido algún guiño de acceder a la vacunación por parte del otrora número 1 mundial para evitar nuevas polémicas como la que vivió en el Australian Open, donde fue expulsado del país por rehusarse a vacunarse, pero hasta la fecha seguirá fuera de disputar el último torneo grande del año.

