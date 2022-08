Adiós a El Señor de los Cielos: Gala Montes explica su salida

Aunque se inició en el medio cuando apenas tenía 6 años, Gala Montes reconoce los proyectos que más le han dado satisfacciones y asegura que uno de ellos es “El Señor De Los Cielos”, en donde da vida a la hija del protagonista.

En entrevista con Mara Patricia Castañeda, la actriz aseguró que la serie marcó un antes y un después en su carrera profesional y reveló que, aunque su personaje tuvo mucha aceptación con el público, tuvo que tomar la decisión de despedirse de él por una razón sumamente poderosa.

“Definitivamente “El Señor De Los Cielos” me abrió muchísimas puertas. El haber dado vida a “Luzma” fue una de las mejores experiencias de mi vida porque era muy fuerte. De un día para otro me sacaron y me dijeron que el personaje ya estaba muy pasado de intensidad, luego me hablan como dos años después para regresar, pero me ofrecían algo totalmente diferente a lo que había hecho y que además no se llevaba con mis principios y fue por eso que decidí renunciar al proyecto“, dijo Gala.

Para finalizar, la joven reveló que su decisión de decirle que no a la serie ocasionó que los ejecutivos de Telemundo le dijeran que iba a ser vetada y confesó que, aunque en un principio le daba miedo ya no volver a trabajar, la realidad fue que recibió muchísimas ofertas de trabajo tanto en televisión como en teatro.

Lee más de El Señor de los Cielos aquí:

Sara Corrales: “El Señor De Los Cielos es mi todo”

Carmen Aub entierra a Rutila Casillas de El Señor de los Cielos y se convierte en la villana de Mujer De Nadie

‘El señor de los cielos 8’ confirmada: Rafael Amaya regresa como Aurelio Casillas