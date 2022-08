Camila, hija de Alejandro Fernández, habla sobre la mansión abandonada de su padre

Una mansión que perteneció al cantante Alejandro Fernández en Puerto Vallarta se encuentra actualmente en abandono, esto fue probado recientemente en un video publicado en el canal de YouTube ‘Soy Gerald’.

La propiedad es conocida por haber aparecido en el video musical de la canción ‘Quiéreme’ y para la hija del cantante, Camila Fernández, esta residencia es importante por los momentos que vivió en ella.

Camilia, desde Guadalajara, contó algunos detalles en el programa televisivo ‘Ventaneando’. Primero habló sobre su vida, su hija dedos años y algunos proyectos que tiene en marcha.

En el programa le pidieron detalles sobre la antigua casa de su familia y mencionaron el video publicado por el youtuber.

“Vi este video porque me lo mandó mi mamá y se me retorcieron las tripas“, comenzó la cantante. Asegura que en su mente ella guarda otra casa que no tiene nada que ver con la mostrada recientemente.

Recuerda que había una piscina donde ella y sus hermanos se divertían, también habían muchas hamacas y caballos en los que montaban.

La ubicación de la propiedad también permitía que entraran algunos animales como zorrillos, osos hormigueros y otros.

“Vivimos experiencias inigualables”, sentencia.

