Alejandro Fernández vivió un conmovedor momento en su concierto con su nieta Cayetana

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El cantante de música ranchera Alejandro Fernández hace poco retomó su gira ‘Hecho en México’ en el país que la ha visto crecer y con sus grandes shows ha ido visitando distintas partes de su nación durante los últimos meses. Sin embargo, hace pocos días hubo una de sus presentaciones en Jalisco que fue bastante particular porque conmovió a sus fanáticos al llevar a su nieta Cayetana hasta el escenario.

Para los espectadores fue bastante notorio lo que significó la presencia de su nieta en uno de sus shows. Por ello, compartió varias fotografías en su cuenta personal de Instagram en las que se puede ver que está cargando y abrazando a Cayetana. La publicación hasta el momento cuenta con más de 104 mil ‘me gusta’ y son más de 900 comentarios los que acompañan el post.

“Me di cuenta que un par de ojitos espiaban y bailaban en el backstage”, dijo el intérprete de ‘Caballero‘ en sus historias de la red social de la camarita.

El Potrillo luego de haber cantando varios de sus éxitos musicales volteó a ver a un costado de la escenografía cuando se percató que estaba su hija Camila Fernández junto a su nieta Cayetana y tras verla ahí fue inevitable no irla a buscar para que lo acompañara a cantar en su show.

A su vez, la pequeña que tiene 1 año recién cumplido, no dudo en irse con su abuelo cuando este la estiró la mano para llevársela por un momento. “Y tuve que ir ¿Qué les digo?”, fue parte del mensaje que dejó el intérprete de ‘Me dediqué a perderte’ en una de sus historias de Instagram.

La pequeña nació el 14 de marzo de 2021 y desde ese momento el mexicano no ha dejado de compartir fotos de momentos especiales con la hija de Camila Fernández y Francisco Barba. View this post on Instagram A post shared by Alejandro Fernández (@alexoficial)

Se espera que sea el mismo cariño hacia su segunda nieta y es que fue el pasado 17 de marzo cuando nació Mía, hija de Alex Fernández y Alexia Hernández. Hasta el momento no han publicado fotos juntos aunque igual le escribió un bonito mensaje de bienvenida en Instagram. View this post on Instagram A post shared by Alejandro Fernández (@alexoficial)

Te puede interesar:

· Vicente Fernández Jr se quitó algunos años de encima con unos retoques estéticos en la cara

· Alejandro Fernández llevó a Doña Cuquita a volar para que se olvidara de los problemas

· Alejandro Fernández le lleva flores hasta la tumba a Vicente Fernández: “Mejor tarde que nunca”