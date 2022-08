Anne Heche en estado crítico, sufrió graves quemaduras en un aparatoso accidente automovilístico

Anne Heche, sufrió este viernes, 5 de agosto, un aparatoso accidente automovilístico en Los Ángeles, por lo que tuvo que ser trasladada a un hospital debido a la gravedad de sus heridas.

El accidente se produjo justo después del mediodía en la zona de Mar Vista de Los Ángeles. Según relatos de algunos testigos al sitio TMZ, la protagonista de la cinta ‘Siete días y siete noches’ conducía un Mini Cooper azul cuando se estrelló contra el garaje de un complejo de departamentos.

Los vecinos de la unidad trataron de sacar a Anne del vehículo, sin embargo, la actriz hizo marcha atrás para salir del lugar a toda velocidad. Poco después, se estrelló nuevamente contra una vivienda cercana, provocando un incendio.

De acuerdo con las imágenes difundidas por el sitio, la estrella de Hollywood habría sufrido graves quemaduras, por lo que tuvo que ser trasladada de urgencia al hospital.

Según TMZ, Heche podría haber estado bajo los efectos del alcohol, ya que se vio una botella con un tapón rojo en el portavasos del coche poco antes del accidente.

“No sabemos el alcance de sus heridas o quemaduras. Nos dicen que está en el hospital intubada, pero que se espera que sobreviva. Nos dicen que su estado impide a los médicos realizar cualquier prueba para determinar si conducía bajo los efectos del alcohol”, aseguró el sitio de noticias.

Heche, conocida por su romance con Ellen DeGeneres en los años 90, ha hablado abiertamente de su anterior lucha contra el abuso de sustancias.

“Bebí. Fumé. Ingerí drogas. Me acosté con muchas personas. Hice todo lo que pude para sacar la vergüenza de mi vida”, dijo a ABC News en 2020, añadiendo que sus elecciones fueron el resultado de su dolorosa infancia, derivada de los abusos sexuales de su padre, Donald Heche.

“No estoy loca”, dijo también entonces la también productora. “Pero es una vida loca. Me crié en una familia loca y tardé 31 años en sacar la locura de mí”. View this post on Instagram A post shared by PopCulture (@popculture)

