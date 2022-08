Señales que te ayudan a detectar si la botella de tequila fue adulterada

El tequila es una bebida mexicana que reconocida y consumida en su país de origen y en el mundo. Estados Unidos es el principal país comprador. La industria tequilera ha crecido de manera significativa, y en el mercado existen una gran variedad de marcas, todas deben cumplir con las normas para ser llamados tequila.

Un auténtico tequila tiene que ser producido en México como lo indica su Denominación de Origen. Esta abarca todos los municipios del estado de Jalisco, además de ciertas regiones de Nayarit, Michoacán, Guanajuato y Tamaulipas.

Para que el destilado pueda denominarse con el nombre de “Tequila”, su producción tiene que llevarse a cabo en estricto cumplimiento con la Norma Oficial Mexicana para el Tequila.

Hay varias recomendaciones que pueden ayudarte a verificar que la marca que adquieres se trate de auténtico tequila, así como si una botella de tequila ha sido adulterada. Dado que una bebida adulterada se elabora sin un control de calidad, puede ser un riesgo para la salud.

Consejos que comparte el gobierno mexicano para identificar o si la botella fue adulterada:

1. La tapa de la botella no debe girar o escurrir contenido.

2. Compara junto a otras botellas que el llenado sea exactamente el mismo. Un proceso manual no tiene tanta precisión.

3. Gira la botella y regrésala a su posición original y nota como suben burbujas. Si ves partículas que caen, se trata de un producto que no fue elaborado con suficiente calidad e higiene.

4. La mayoría de las etiquetas tienen un sistema de pegado horizontal que impiden sean retiradas completas.

5. Revisa que el holograma sea auténtico (sin tachaduras, enmendaduras, colocadas uniformemente, grabado láser, refracción de luz en cada parte del grabado que proyecta diferentes colores según el ángulo de incidencia de la luz).

6. Las etiquetas deben estar bien pegadas y colocadas.

7. Revisa que las etiquetas no estén sobrepuestas a otras y que cuenten con relieves que se notan con el tacto y tintas directas. Las falsificaciones usan impresiones que simulan el color, nunca una tinta que refleje (como los filos dorados).

Verifica la contraseña NOM

Entre tantas marcas en el mercado, cuyo costo varía no sólo de la calidad del contenido, también en presentación y del tipo de envase, puedes tener dudas sobre si se trata de autentico tequila. Un elemento que debes observar en la botella a fin de verificar si la marca ofrece auténtico tequila es el NOM.

La NOM (Norma Oficial Mexicana) que consta de cuatro dígitos es una contraseña única emitida para cada empresa que produce tequila. Significa que la botella es tequila auténtico producido en México. En número puede estar en la parte de enfrente o en la parte posterior de la botella.

Buscar un NOM en línea en sitios como Tequila Matchmaker o de algunas marcas revelará instantáneamente dónde y de qué productor proviene el tequila. Las marcas que comparten NOM son producidas por la misma destilería.

Etiqueta en la botella

1. La etiqueta en la botella debe incluir la palabra “Tequila”.

2. Especificar la categoría y clase a la que pertenece.

3. Señalar el nombre del o de los sabores, aromas añadidos o de aquel que predomine en el producto.

4. Así como también, el del color.

5. Contenido neto expresado en litros o mililitros.

6. Contenido alcohólico expresado en: “% Alc. Vol.”

7. Nombre o razón social del productor autorizado o de la fábrica donde el Tequila es producido.

8. Domicilio del productor autorizado o de la fábrica donde el Tequila es producido.

9. Nombre de la marca registrada o cualquier otro signo distintivo.

10. La leyenda “Hecho en México” u otras análogas.

11. Identificación del lote al que pertenece.

12. Leyendas precautorias.

