Alicia Machado revela que fue acosada por Donald Trump

El 17 de mayo de 1996, con tan solo 19 años, Yoseph Alicia Machado Fajardo se proclamó ganadora de la cuadragésima quinta edición del concurso de belleza Miss Universo que se llevó a cabo en el Aladdin Theatre for the Performing Arts, en Las Vegas, Nevada.

Sin embargo, lo que para cualquier otra chica de su edad hubiera significado una fantasía hecha realidad, para Alicia resultó casi una pesadilla debido a que asegura fue víctima de bullying y acoso por Donald Trump, quien a la postre se convirtió en presidente de Estados Unidos.

Y es que el año en que Machado recibió la corona por parte de Chelsi Smith, el multimillonario Trump adquirió los derechos del certamen de belleza.

Durante una entrevista concedida a Jordi Rosado, la modelo venezolana reveló lo complicado que le significó luchar contra el acoso del controversial ex político estadounidense.

“En ese tiempo fui abusada de una manera psicológica, nunca pasó otra cosa, gracias a Dios. Yo ponía sillas detrás de la puerta para que no se me metiera en el cuarto. Eso nunca lo he dicho”, mencionó.

Pretendía formar un harem de Miss Universo

Machado además describió un episodio que vivió en Mar-A-Lago, la casa de Trump cuando, bajo el pretexto de que al ser Miss Universo debía promover su corona en fiestas y eventos privados, permaneció más de 20 días prácticamente encerrada en una habitación contigua a la del magnate.

“Durante una fiesta, él estaba conversando con una pareja y me llamó para que me acercara, entonces me agarra y me coge la nalga. Les dice a los que estaban ahí: ‘miren, esta es mi Miss Universo’. Me le quedo mirando y me salí corriendo. Las señoras que estaban ahí se dieron cuenta y pusieron cara de pena ajena”, describió.

En la mente de Alicia está claro que al comprar los derechos del certamen el objetivo de Donald Trump era formar un harem y así pretende hacerlo público en un libro que hasta la fecha asegura no le permiten editar.

“Se le habrá hecho con otras… no lo sé, pero en mi caso no fue así. Eso lo cuento en el libro y por eso no me lo han dejado publicar, porque es su palabra contra la mía”, enfatizó.

