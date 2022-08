Robert Lewandowski después del Joan Gamper: Me siento como un niño con juguete nuevo

El FC Barcelona apabulló al Pumas de México en una nueva edición del Trofeo Joan Gamper en el Spotify Camp Nou con una goleada de seis por cero. Tras sellar la victoria, el futbolista que se llevó todos los honores fue Robert Lewandowski, quien marcó y asistió para convertirse en el más valioso de la noche y posteriormente, reiterar que se siente como un niño con juguete nuevo.

Lewandowski pisó por segunda vez el engramado del Spotify Camp Nou como jugador del FC Barcelona y de manera rápida, fue el jugador más ovacionado en la presentación de la plantilla; demostrando una vez la ilusión que generó su fichaje.

El mismo delantero, no tardó en devolverle ese espíritu ganador a los miles de hinchas culés que se citaron al recinto de la ciudad condal. Todo esto después de marcar su primer gol en el minuto tres y luego repartió asistencias a Pedri González.

“¡Increíble! No esperaba tantos fans. Da igual que tuviera más que otros jugadores como Ronaldinho o Ibrahimovic. Esos eran otros tiempos de todos modos. Al final, sin embargo, es muy agradable cuando experimentas tanto apoyo directamente. Tales experiencias se quedan para siempre”, comentó Robert Lewandowski.

“Cuando el Barcelona llamó a la puerta esta vez, el Barcelona era la única opción para mí. Hubo otras ofertas, pero no me interesaron. Necesitaba este cambio, este traslado a otro país a otro club. Me siento como un niño que tiene un juguete nuevo”, afirmó el polaco.

Lo impresionante de la actuación de Lewandowski, es su buena asociación con sus compañeros, en especial con Pedri González a quien le cedió un par de pases para que el canario comenzara su temporada con doblete. Además de ser uno de los más buscados por los seguidores.

A simple vista, el polaco dejó claro que el Spotify Camp Nou vivirá grandes noches con su presencia en el campo y que la plantilla del FC Barcelona con su llegada, junto a Andreas Christensen, Franck Kessié y Raphinha; van a poder luchar por todos los títulos de la temporada 2022-2023.

