Cuánto dinero tenía Olivia Newton-John

El día de ayer, 8 de agosto de 2022, se dio a conocer la lamentable muerte de Olivia Newton-John, actriz y cantante famosa por haber participado en musicales clásicos como ‘Grease’ y ‘Xanadu’. La artista tenía un patrimonio neto de $60 millones de dólares en el momento de su muerte, de acuerdo con Celebrity Net Worth.

Olivia Newton-John a la edad de 73 años. Había estado luchando contra el cáncer durante muchos años.

Olivia Newton-John disfrutó tanto de una exitosa carrera discográfica como cinematográfica. Con un récord de ventas estimado en 120 millones de discos, Olivia es una de las artistas más vendidas de la historia. Lanzó más de 25 álbumes de estudio y es conocida por sencillos como “Physical”, “I Honestly Love You” y “Have You Never Been Mellow”.

El papel cinematográfico más notable de Newton-John fue el de Sandy Olsson en el musical de 1978 ‘Grease’, y también apareció en las películas ‘Xanadu’ (1979), ‘Sordid Lives’ (2000) y ‘The Very Excellent Mr. Dundee (2020).

También estuvo en los programas de televisión ‘Sordid Lives: The Series’ (2008) y ‘Glee’ (2010).

Olivia produjo la película para televisión de 2001 ‘The Wilde Girls’ y el documental de 2009 ‘Big River Man’, y ha publicado los libros ‘Livwise Cookbook: Easy, Well-Balanced, and Delicious Recipes for a Healthy, Happy Life’ (2011) y Don’t Stop Believin’ (2018).

La mayor parte de su fortuna viene de su trabajo en la música y también por las películas que ha protagonizado.

Además, en 2005, Olivia vendió una impresionante casa frente al mar en Malibú por una cantidad no revelada al multimillonario de financiación de automóviles Don Hankey. Hoy esta casa podría valer más de $80 millones de dólares.

En 2015, Olivia gastó $4.69 millones de dólares para adquirir un rancho de caballos de 12 acres en Santa Inez, California. Después puso la casa a la venta en mayo de 2019 por $5.4 millones.

Ese mismo mes, Newton-John también puso a la venta su finca de 187 acres en Australia por $5.5 millones de dólares. Esta finca la había comprado a principios de la década de 1980. También poseía varias propiedades en Florida.

También te puede interesar:

–Olivia Newton-John podría recibir un funeral de estado

–John Travolta lamenta la muerte de Olivia Newton-John: “Tuyo desde el momento en que te vi”

–41 años después: John Travolta y Olivia Newton-John reviven ‘Vaselina’