John Travolta lamenta la muerte de Olivia Newton-John: “Tuyo desde el momento en que te vi”

Un icono se ha ido. Olivia Newton-John, que saltó al estrellato por haber interpretado a Sandy en ‘Grease’, falleció este 8 de agosto a los 73 años después de tres décadas luchando contra el cáncer de mama.

Su esposo, John Easterling, fue quien anunció la lamentable noticia diciendo que murió en paz por la mañana en su rancho en el sur de California, rodeada de familiares y amigos.

“Olivia ha sido un símbolo de triunfos y esperanza durante más de 30 años compartiendo su viaje con el cáncer de mama. Su inspiración curativa y su experiencia pionera con la medicina vegetal continúan con el Fondo de la Fundación Olivia Newton-John, dedicado a la investigación de la medicina vegetal y el cáncer. Les pedimos a todos que respeten la privacidad de la familia durante este momento tan difícil”, se lee en el comunicado.

Rápidamente, Hollywood y los fanáticos de Olivia de todo el mundo comenzaron a compartir su dolor y tristeza, y entre los que le rindieron homenaje no podía faltar John Travolta, quien dijo que su coprotagonista en ‘Grease’ hizo que “nuestras vidas fueran mucho mejores”.

“Mi queridísima Olivia, hiciste que nuestras vidas fueran mucho mejores”, subtituló en una imagen de una Newton-John joven.

“Tu impacto fue increíble. Te quiero mucho. Nos veremos en el camino y estaremos todos juntos de nuevo. ¡Tuyo desde el momento en que te vi y para siempre! Tu Danny, tu John”, concluyó Travolta en una publicación en Instagram.

John Travolta y Olivia Newton-John coprotagonizaron a Danny Zuko y Sandy Olsson en la película clásica de 1978, ‘Grease’, en la que interpretaron varios dúos juntos incluidos ‘Summer Nights’ y, por supuesto, ‘You’re the One That I Want’.

Hace apenas dos años, la actriz y su antiguo compañero de reparto se reunieron para rendir homenaje a sus famosos personajes de la exitosa cinta, lo hizo que los fans enloquecieran de nostalgia.

Newton-John fue diagnosticada y tratada por primera vez por cáncer de mama en 1992. Estuvo en remisión hasta 2013, cuando la enfermedad volvió, y años más tarde anunció que había hecho metástasis en su columna vertebral.

​​Comenzó a cantar a fines de la década de 1960, y en 1971, se lanzó ‘If Not for You’, su álbum debut como solista. El exitoso sencillo, titulado igual que el álbum, fue escrito por Bob Dylan y grabado por George Harrison.

Además de su esposo, a Olivia le sobrevive su hija, Chloe Lattanzi, de 36 años, quien reaccionó a la muerte de su madre compartiendo una presentación de fotos de las dos juntas a lo largo de los años. View this post on Instagram A post shared by Chloe Lattanzi (@chloelattanziofficial)

