¿Lo tomará en cuenta Tata Martino? Chicharito Hernández aún piensa en volver a la Selección Mexicana: “Sigo abierto a la posibilidad”

Este lunes se celebró la conferencia de prensa del encuentro que mantendrán el equipo de la Liga MX ante el combinado que representa a la MLS y Chicharito Hernández, capitán del XI estadounidense, también tuvo palabras para referirse a su situación con la selección mexicana.

Aunque el principal tópico de la conversa era su expectativas por el partido que se jugará este miércoles, Chicharito también respondió sobre una hipotética presencia en Qatar 2022 con el Tri.

El máximo goleador en la historia de la selección mexicana con 52 goles reveló que aún espera regresar a representar en el país y por esa razón siempre intenta hacer lo mejor que puede su labor en el terreno de juego.

“Siempre estoy abierto, he tratado de hacer lo mejor en mi cabeza para seguir haciendo de la mejor manera en mi equipo y si llegan los llamados, eso le corresponde al entrenador, sigo abierto a la posibilidad, si no, ya me hubiera retirado de la Selección“, reveló el delantero.

“Seguiré haciendo de la mejor manera dentro del campo, también en mi criterio y ya lo veremos en el futuro“, añadió.

Ya son casi tres años desde que Chicharito no viste la casaca de México luego que el 7 de septiembre de 2019 participara 87 minutos en un encuentro por fecha FIFA ante Estados Unidos, donde también colaboró con gol.

Mira los comentarios de Chicharito Hernández sobre su posible regreso a la Selección Mexicana aquí:

