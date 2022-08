Mauro Icardi sobre su ausencia con el PSG: La decisión de la no convocatoria fue solamente técnica

La temporada 2022-2023 para el Paris Saint-Germain ya comenzó y el argentino Mauro Icardi sigue sin dejar de estar en el ojo de la prensa. En esta oportunidad, el atacante a explotado en sus redes sociales debido a que muchos han reiterado que, su ausencia en el primer partido de la Liga se debió a un nuevo problema con su esposa, Wanda Nara.

No obstante, el argentino publicó una historia en su cuenta personal de Instagram en donde reiteró que actualmente no ha presentado ningún inconveniente con su familia y reafirmó que, su no convocatoria fue netamente decisión técnica.

“Dejen de inventar mierdas, la decisión de la no convocatoria fue solamente técnica. No me ausenté por ningún problema personal ya que no los tengo y respeté cada entrenamiento. El fútbol sigue siendo mi prioridad y mi trabajo, por el cual me pagan”, escribió el argentino.

Es importante resaltar que, en los últimos días ha salido a la luz una posible separación entre el futbolista la empresaria argentina. Aunque, el delantero ha aclarado que no existe ningún contratiempo y que solamente quiso disfrutar de su familia.

“Si hoy estoy viajando a Ibiza con mi familia es porque en mi trabajo nos dieron días de reposo, y cada uno los aprovecha como quiere y con quien quiere eligiendo su propio destino. Ahorren tiempo y antes de escribir y esconderse detrás de una pantalla o un periódico, infórmense con la realidad Les mando un beso“, finalizó el jugador del Paris Saint-Germain.

A pesar de sus contundentes mensajes, lo que si está claro, es que Mauro Icardi no cuenta para el Paris Saint-Germain y para esta campaña, será muy poco probable que vea todos los minutos que tanto espera en la delantera.

