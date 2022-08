Ancelotti está orgulloso de su equipo: “Hace un año nadie tenía esta seguridad”

Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, reconoció que los jugadores que comenzó a dirigir hace un año en su regreso al club, no tenían la “seguridad” que mostraron en la final de la Supercopa de Europa de fútbol y resaltó el crecimiento en meses de éxito con la conquista de cuatro títulos.

“Hace un año nadie tenía esta seguridad para ver un equipo así. El año pasado el equipo creció mucho y mejoró. Está claro que se puede mejorar más pero en un año hemos hecho dado muchos pasos adelante”, dijo en rueda de prensa.

“Tengo un equipo serio, motivado, con ganas de seguir ganando. El partido ha sido más complicado de lo que se podía pensar en la primera parte. Desde el gol de Alaba hemos controlado bien, seguimos siendo muy sólidos atrás y esto es muy bueno. Las tres últimas finales jugadas hemos dejado la portería a cero y es una señal muy positiva”, añadió.

Admitió Ancelotti que el calendario de esta temporada y que haya un Mundial en invierno, provocará que vaya a “rotar un poco más”, y resaltó el ambiente que se vive en su plantilla como una de las grandes claves del éxito para la conquista de su cuarto título desde su regreso.

“Sin duda es el vestuario más sano que he tenido. Es un placer verlos entrenar, la complicidad que hay entre todos. Los partidos buenos y las victorias ayudan a tener el vestuario sano, sobre todo la inteligencia de los jugadores”, manifestó.

El tanto que rompió la igualdad de la final, marcado por David Alaba, no se atribuyó el mérito Ancelotti como acción de estrategia, pero sí desveló que la posición de Casemiro la habían entrenado.

“La estrategia era meter balón parado al segundo palo, donde ellos tienen un poco más de debilidad, pero el gol ha sido más una acción de rebote. Eso sí, la presencia ahí de Casemiro era estrategia”, desveló.

No piensa el técnico madridista que la llegada de competencia a Casemiro con el francés Aurelien Tchouaméni haya provocado al brasileño a dar más en el campo.

“No le he preguntado si le ha picado la llegada, pero creo que no porque sigue siendo el mismo. Le han dado mejor jugador del partido y estoy de acuerdo, porque lo ha sido. No se ha complicado tanto la final porque ha vigilado en transiciones defensivas. Ha llegado un gran jugador y Tchouaméni va a aprender y mejorar mucho con Case”, afirmó.

