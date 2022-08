Cuáles son las marcas de tequila libres de aditivos

Como sucede con los alimentos, muchas personas también se preocupan por lo que hay en sus bebidas. Muchas marcas de tequila que se sirven al público suelen contener aditivos como jarabes con sabores artificiales, entre otros. Revisamos qué marcas de tequilas están libres de aditivos.

“Los aditivos están diseñados para suavizar los bordes ásperos de un tequila, para agregar un sabor que no está presente en el tequila cuando se destila“, explicó David Alan, director de educación comercial y mixología de PATRÓN a Vine Pair.

Los tequilas sin aditivos no requieren sal ni limón para disfrutarlos. De hecho, algunos expertos en tequila recomiendan beber tragos de tequila solo, para conocer su sabor real. Una vez hecho esto, puedes preparar bebidas mezcladas.

Los aditivos pueden ser usados para disfrazar un error. Una razón clave por la que se agregan aditivos es porque algunos productores han cosechado el agave demasiado joven y no se alcanza a madurar la planta por completo, de acuerdo con Rebecca Quinonez, experta en licores y fundadora de Q Consultant Firm.

Patrón comparte un listado de destilerías, algunas de las cuales producen múltiples marcas de tequila según su NOM, las cuales han sido acreditadas como verificadas sin aditivos. Estas destilerías son:

Tequila Patrón (NOM 1492)

Tequila Fortaleza (NOM 1493) -2 marcas

El Pandillo (G4, Terralta, etc.) (NOM 1579) -6 marcas

Vivanco (NOM 1414) -7 marcas

Cascahuín (NOM 1123) -4 marcas

Tequileña (NOM 1146) -12 marcas

Arette (NOM 1109) -1 marca

El Tequileño (NOM 1108) -1 marca

Suave (NOM 1522) -1 marca

El aditivo sabe como una aproximación artificial de lo real, aunque en algunos casos, su presencia puede ser demasiado notoria. “Si un tequila huele como un aroma que parece artificial… un gran aroma a cupcake de vainilla o sabores de dulces artificiales… es muy probable que sea el resultado de aditivos”, explica Alan.

Taste Tequila menciona al jarabe a base de azúcar, glicerina, extracto de roble y color caramelo como aditivos que están permitidos usarse en tequila 100% agave.

Existen dos categorías de tequila: Tequila 100% de agave y Tequila. El primero debe elaborarse únicamente con azúcares del “agave tequilana weber variedad azul” y el segundo a partir de la mezcla con otros azúcares en una porción no mayor de 49%.

Aunque un tequila señale estar hecho con 100 por ciento de agave en su etiqueta, esto no garantiza que el 100 por ciento de los azúcares del licor se deriven de una planta de agave. Un productor puede usar saborizantes o aditivos, y esto no necesita ser revelado en la etiqueta, siempre que no exceda el 1% del volumen total.

Pese a que es legal usar solo el 1% de aditivos, algunas de estas sustancias son muy concentradas, logrando afectar el color, sabor y olor del tequila.

Algunas marcas que agregan aditivos a sus productos con frecuencia pueden afirmar que no están usando ninguno.

