Eiza González disfruta en Italia con otro hombre que no es Jason Momoa

La actriz Eiza González vuelve a ocupar los titulares de la prensa nacional e internacional, debido a que fue vista disfrutando de unas merecidas vacaciones en Porto Cervo, Italia, sin Jason Momoa, con quien se le había estado viendo mucho en las últimas semanas, lo que desataría los rumores de una presunta ruptura amorosa.

El hombre con quien se pude ver a la mexicana de 32 años es con el productor de cine Mohammed Al Turki de 36, quien además es reconocido en la industria por haber tenido la oportunidad de trabajar en destacadas cintas.

“Cada día estoy agradecido por las noches que se convirtieron en mañanas, amigos que se convirtieron en familia, sueños que se hicieron realidad, y gustos que se convirtieron en amor”, escribió en su cuenta personal el compañero de viaje de González.

A diferencia de las imágenes donde se puede apreciar que están en compañía de otros conocidos, Al Turki hace cuatro días compartió una foto donde solamente salen ellos dos bastante cerca, al tiempo que los comentarios eran de felicitaciones. Además, ambos estaban disfrutando de un atardecer, y el mensaje de la publicación fue: “Feliz noche de helado”.

A su vez, ha sido evidente que Eiza se ha convertido en la principal protagonista de su feed tras el contenido más reciente que él ha subido, y es que ella también reaccionó al post del “gelato” dándole ‘me gusta’. Sin embargo, hasta el momento ella no ha escrito ningún mensaje en las publicaciones.

La actriz en varias oportunidades ha estado vinculada sentimentalmente con personalidades del mundo del entretenimiento, aunque no le gusta dar detalles de su vida privada. Por ello, se desconoce si entre la mexicana y el productor de cine esté surgiendo un romance. View this post on Instagram A post shared by Eiza Gonzalez (@eizagonzalez)

Para muchos fanáticos esas fotos han generado mucha alegría, debido a que eso podría indicar que más adelante posiblemente la puedan seguir viendo en otros filmes, pues es indiscutible que tienen una muy buena amistad.

Hasta la fecha ella ha sido bastante reservada con lo que comparte en sus redes sociales sobre su paso por Italia, y es que no solo se conoce de su estancia allá por el productor, también porque ha sido vista por los paparazzi.

