Eiza González y Jason Momoa están viviendo su idilio de amor lejos de las cámaras. Dicen que ahorita están en Londres y que su afán es no mostrarse en público. Llevan meses siendo pareja y aunque hace unos días dijeron que se habían separado, parece que no pueden estar lejos el uno del otro. Todo indica que Eiza González no suelta a Jason Momoa: la belleza mexicana tiene cautivado al enorme héroe de la DC Comics.

De hecho, fuentes del entorno de la pareja han revelado a People que Eiza y Jason no han alterado demasiado la dinámica que venían siguiendo hasta ahora. Según estos informantes, tras varias semanas separados, los artistas se encuentran en Londres por motivos laborales y han decidido retomar el contacto para no sentirse demasiado solos en la gran ciudad. View this post on Instagram A post shared by Eiza Gore (@eizagonzalez)

“Jason es un tipo muy relajado y le gusta pasárselo bien, igual que Eiza. Están centrados en sus carreras y no quieren complicarse la vida. Los dos están felices y en un momento vital muy especial. Pero por supuesto que siguen en contacto, se ven cuando están en la misma ciudad“, ha explicado la fuente.

