Ferdinando Valencia hace llorar al público de Top Chef VIP con su talento en la cocina

Ferdinando Valencia es uno de los 16 famosos de la comunidad artística de habla hispana que forman parte de Top Chef VIP de Telemundo. El programa conducido por Carmen Villalobos le presenta a su tele-audiencia una cocina con episodios llenos de adrenalina, drama y sorpresas.

Una de las sorpresas es la gran creatividad que posee el actor mexicano Ferdinando Valencia en la cocina. Su paso por este programa está siendo tan grato para el público, que la decoración de uno de sus platillos ha generado que el público se sienta tan conectado a él y a la cultura mexicana, que en redes sociales aseguran estar llorando con él.

El actor hizo un platillo que lo representa no sólo como persona, sino también como mexicano. Sobre esto que logró llevar el actor a la realidad de la cocina el público ha reaccionado con estos mensajes: “10, 10 eso si te representa esooo amor viva mexico 🇲🇽 #teamferdinando“, “¿En serio Telemundo? el primer capítulo y ya me tienen chillando”, “Muchacho, qué platazo”. View this post on Instagram A post shared by Telemundo Realities (@telemundorealities)

Hay que agregar que otros participantes que están gustando mucho son: Rodrigo Vidal, Scarlet Ortiz y Horacio Pancheri, a este último el público lo pide para la tercera temporada de La Casa de los Famosos. Aunque visto lo visto, que no les sorprenda que Gregorio Pernía también se sume a este formato de reality, ya que después de ganar en Mira Quién Baila, ahora se atreve a meterse a la cocina de Telemundo con Top Chef VIP, entonces qué podría evitar que decida incursionar en la casa más famosa de la televisión hispana. View this post on Instagram A post shared by Telemundo Realities (@telemundorealities)

