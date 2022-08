Teófimo López va de frente y reta a duelo a Ryan García: “Se siente como Superman”

Ya pasó año y medio desde la derrota de Teófimo López contra George Kambosos Jr. en Nueva York, ahora se concentra en vencer a Pedro Campa el próximo sábado en Las Vegas, pero no sin antes mandarle un desafío a Ryan García.

López sufrió un duro golpe el pasado 27 de noviembre de 2021 al perder sus tres cinturones del peso ligero contra Kambosos Jr. en el Hulu Theater. Luego de superar mentalmente su primer descalabro en 17 peleas profesionales, The Takeover avisa que regresa con todo.

Siente que el verdadero rival que quiere enfrentar después de Campa es Ryan García, al que considera “subido de ánimos”. Los rumores de un posible arreglo de Óscar de la Hoya, promotor de Golden Boy, para que se enfrentan García y López son cada vez más intensos.

Frente a esto, el pugilista de 25 años de edad no huye a esa posibilidad: “Ustedes me conocen, muchachos. Ven ahora. No eludo ninguna pelea. Tomo todo lo que me da”.

Además, agregó: “Eso podría ser un truco publicitario para mantener a Ryan al día. Mi pelea se acerca. Todo el mundo me está mirando. Vamos chicos, tienen que mirar fuera de la caja. Así que no lo voy a creer hasta que vea el contrato. Hablemos de Pedro Campa, el tipo con el que estoy peleando este sábado. Ryan hizo lo suyo, Tank hizo lo suyo. Este es mi momento de brillar. No le voy a dar todo eso a Ryan García”, expresó al respecto con FightHub.

“Se siente como Superman”

Ryan García venció a Javier Fortuna hace unas semanas por la vía del KO y esto le hizo crecer las aspiraciones al King Ry. “Está feliz por su última actuación, por lo que siente que puede enfrentarse a todos. Se siente como Superman, pero en realidad es su propia criptonita”, declaró López.

Por ahora, López tiene que vencer a Pedro Campa de manera convincente -si es por nocaut, mejor- y poner sobre la mesa su candidatura para enfrentar al protegido de Óscar de la Hoya.

