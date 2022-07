Julio César Chávez advirtió a Ryan García: “Le va a ir mal. Gervonta Davis va a noquearlo” [Video]

Luego de vencer por KO a Javier Fortuna, Ryan García insiste en que es el momento de ir por un gran reto como es enfrentar a Gervonta Davis. Es valiente al buscar el paso definitivo y Julio César Chávez cree que ese combate le traería consecuencias.

Esta semana le preguntaron al César del Boxeo sobre la pelea que ganó García a Fortuna en el Crypto.com Arena, Los Angeles, California y no mintió: “No, yo no veo pendejadas”, respondió a unos reporteros.

Luego manifestó que “es buen amigo, me cayó muy bien. Me habló por teléfono el día de su pelea, pero no vi su pelea, la verdad”, agregó la leyenda en un video publicado por el canal de YouTube Fight Hub TV.

Gervonta Davis lo noquearía

Ya iniciaron las conversaciones para que a finales de año de la gran pelea entre Ryan García y Gervonta Davis, que posee el cinturón de la Asociación Mundial de Boxeo en el peso ligero.

Dicho combate pudiera realizarse después del esperado pleito entre Canelo Álvarez y Gennady Golovkin, que ahora mismo ocupa toda la atención del gremio pugilístico.

Sobre la posibilidad de que se de esa pelea, Chávez no duda en quién ganaría: Gervonta Davis.

“Le va a ir mal (a Ryan García), porque Gervonta Davis lo he visto pelear. No me ha tocado ponerle atención, pero es un peleadorazo. Yo pienso que va a noquear a Ryan García”, sentenció Julio.

Al vencer a Fortuna, el ‘King Ry’ García retó públicamente a Gervonta Davis para subirse con él a peleas: “Ahora vamos Gervonta, ven a recibir tu paliza… Sólo dolerá un poco, no lo verás y podemos ir al club después. Solo acepta la pelea y tu destino”. Okay now Cmon Gervonta come get this ass whooping real quick… It will only hurt a little, you won’t see it and we can hit the club after. Just accept the fight and your fate. https://t.co/p3bDXmsNgj— RYAN GARCIA (@RyanGarcia) July 18, 2022

