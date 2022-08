Kylie Jenner recibe un exclusivo bolso de $100,000 dólares por su cumpleaños

25 años no se cumplen todos los días, pero Kylie Jenner ha preferido celebrar este hito en la intimidad con un viaje a un lugar exótico para disfrutar del sol a bordo de un yate y compañía de sus más allegados.

Que no haya querido organizar una fiesta por todo lo alto como la que tuvo su hermana mayor Kendall cuando alcanzó el cuarto de siglo no significa que no haya habido regalos carísimos por parte de los invitados a acompañarla en su escapada secreta.

Uno de los obsequios más especiales que ha recibido fue idea de su madre Kris Jenner, que la ha sorprendido con un exclusivo bolso de Hermes valorado en cien mil dólares del que solo se han fabricado tres en todo el mundo.

Por supuesto, la joven empresaria grabó el momento en que desenvolvía el paquete para descubrir la característica caja naranja de la marca, que ya le daba una vista sobre lo que había dentro.

“¡Es precioso! Nunca había visto algo así antes”, exclamó Kylie en cuanto lo vio, y no es nada fácil conseguir emocionar a una coleccionista de moda como ella. Casualmente el bolso hacía juego con las deportivas que llevaba puestas en aquel momento, así que seguramente eso también ayudó a que se emocionara aún más.