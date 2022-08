Taylor Swift, Drake y las Kardashians entre los famosos que más contaminan con sus aviones privados

Las celebridades que usan sus jets privados para hacer viajes cortos se ha convertido en una situación polémica últimamente, sobre todo porque eso plantea un tema importante respecto a la contaminación que producen este tipo de aeronaves.

Y es que mientras el mundo literalmente se quema e inunda, los súper ricos que hacen uso frecuente de sus aviones contribuyen un poco más para mitigar su huella de carbono.

Si bien la indignación puede pasar desapercibida en las redes sociales a veces, los datos y la investigación ayudan a crear conciencia y responsabilizar a las personas.

Taylor Swift ha encabezado una lista de celebridades cuyos jets privados han producido la mayor cantidad de dióxido de carbono en lo que va del año, según un nuevo estudio.

La firma de marketing de sostenibilidad con sede en el Reino Unido, Yard, compartió un informe el pasado viernes que revela que el avión de la intérprete de ‘Blank Space’ voló 170 veces entre el 1 de enero y el 19 de julio, con un total de casi 16 días en el aire.

El representante de Swift respondió al informe en un comunicado diciendo: “El avión de Taylor se presta regularmente a otras personas. Atribuirle la mayoría o todos estos viajes a ella es flagrantemente incorrecto”.

Los miembros de la familia Kardashian y Drake también se encuentran entre los principales infractores cuando se trata de tomar vuelos cortos desproporcionadamente contaminantes.

El avión privado de Kim Kardashian, por ejemplo, realizó 4 vuelos de menos de 20 minutos en los últimos dos meses. Mientras que el de su media hermana, Kylie Jenner, hizo el doble.

Por otra parte, detrás del avión de Swift en la lista de Yard estaba un avión perteneciente al boxeador Floyd Mayweather y en el tercer lugar de la lista estaba Jay-Z.

Para el estudio, Yard usó los datos recopilados por @CelebJets, que rastrea los viajes en jet privado de las celebridades.

