Se pronunció Fernando Tatis Jr. tras la suspensión de 80 juegos: “Estoy completamente devastado”

Tras conocerse la decisión de la MLB en suspender a Fernando Tatis Jr. con 82 juegos por violar el Programa Conjunto de Prevención y Tratamiento de Drogas de la Major League Baseball, el pelotero dominicano se pronunció y pidió disculpas por verse implicado en esta delicada situación.

En una carta publicada por la Asociación de Peloteros de Grandes Ligas, el campocorto de San Diego Padres, contó su versión de los hechos. Confirmó que la sustancia prohibida que consumió fue Clostebol, y lo hizo para tratarse la tiña que lo aqueja.

Tiña es, según fuentes: “Enfermedad infecciosa y contagiosa de la piel, causada por hongos parásitos, que se caracteriza por producir escamas y costras amarillentas que despiden un olor peculiar”.

Tatis Jr., de 23 años de edad, tomó un medicamento que contenía dicha sustancia y no se asesoró antes de hacerlo. Ahora pagará sanción por lo que resta de 2022 y los primeros 43 duelos del 2023. Estaba cerca de regresar a los terrenos, después de operarse una de sus muñecas tras un accidente en motocicleta.

La carta de Fernando Tatis Jr.

“Major League Baseball me inform que una muestra de prueba que envié arrojó un resultado positivo para Clostebol, una sustancia prohibida. Resulta que, sin darme cuenta, tomé un medicamento para tratar la tiña que contenía Clostebol. Debería haber usado los recursos disponibles para asegurarme de que no hubiera sustancias prohibidas en lo que me tomé. No pude hacerlo.

Quiero disculparme con Peter, AJ, toda la organización de los Padres, mis compañeros de equipo, Major League Baseball y los fanáticos de todo el mundo por mi error. No tengo excusa para mi error, y nunca haría nada para engañar o faltarle el respeto a este juego que amo.

He realizado innumerables pruebas de drogas a lo largo de mi carrera profesional, incluso el 29 de marzo de 2022, todas las cuales han arrojado resultados negativos hasta esta prueba.

Estoy completamente devastado. No hay otro lugar en el mundo en el que prefiera estar que en el campo compitiendo con mis compañeros de equipo. Después de apelar inicialmente la suspensión, me he dado cuenta de que mi error fue la causa de este resultado, y por esa razón he decidido comenzar a cumplir mi suspensión de inmediato. Espero reunirme con mis compañeros de equipo en el campo en 2023”.

La Asociación de Peloteros de Grandes Ligas está publicando la siguiente declaración en nombre de Fernando Tatis, Jr.: pic.twitter.com/G5onS2HLVf— MLBPA en español (@PELOTEROS_MLB) August 12, 2022

