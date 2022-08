Juan Soto sobre su regreso a Washington: Me siento emocionado de volver

Juan Soto sigue adaptándose a su nuevo hogar, a un nuevo uniforme, nuevos compañeros y a unos exigentes fanáticos de Padres de San Diego quien ven al jardinero como una pieza importante de cara a la pelea por la Serie Mundial. Sin embargo, para lograr esto, el dominicano volverá a recoger fuerzas en su regreso a la capital estadounidense.

Padres de San Diego visita este sábado el Nationals Park a partir de este viernes en una serie que promete ser especial entre todas las partes, ya que el jardinero dominicano debutó en Las Mayores con Nacionales de Washington, ganó su primer anillo de Serie Mundial y se desarrolló como uno de los mejores bateadores de la actualidad.

“Va a haber muchas emociones. Me siento emocionado de volver y ver de nuevo a esos muchachos. He hecho de todo por ese equipo. Lo que fuera que estaba haciendo, pensaba en ese equipo y los fanáticos. Si(los fanáticos valoran eso, siempre estaré contento. Si no, no puedo hacer nada al respecto”, comentó Juan Soto.

A pesar de que el dominicano rechazó tres ofertas multimillonarias del conjunto de la capital de Estados Unidos, eso no quiere decir que, en el Nationals Park le den un caluroso recibimiento al que consideraban su jugador franquicia.

Asimismo, Soto y compañía le dieron la oportunidad a Washington de celebrar un campeonato del béisbol de las Grandes Ligas y el mismo jardinero está agradecido por todos aquellos momentos que vivió en su primeros años como profesional.

Con 23 años, Soto conquistó con el uniforme de los capitalinos, una Serie Mundial como ya se mencionó. Además de proclamarse campeón bate, conquistó un par de Bates de Plata y asistió a dos Juegos de Estrellas.

De esta manera, la fanaticada de Nacionales de Washington deberá acostumbrarse a ver al dominicano con otro uniforme que no sea el de ellos. Algo similar a lo que ocurrió con Bryce Harper, aunque el estadounidense no ha sido bien recibido en cada una de sus visitas con Phillies de Philadelphia.

