Nacho Casano pide respeto para su relación con Daniella Navarro: “Estoy muy feliz de estar ahí”

Nacho Casano realizó una transmisión en vivo desde su cuenta de Instagram, en la que agradeció a sus miles de seguidores por el apoyo que le dieron durante ‘La Casa de los Famosos’, el reality show de Telemundo del que salió como tercer finalista.

El actor argentino conversó con sus fanáticos sobre las experiencias que vivió mientras estuvo dentro de la casa en la que convivió con otras celebridades y desde dónde no tenían contacto con el mundo exterior mientras eran grabados durante las 24 horas del día.

En las últimas semanas de su estancia dentro del programa surgió un romance con la venezolana Daniella Navarro, quien es la quinta finalista de esta segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos’. Como era de esperarse, él habló de este romance durante la transmisión en vivo y pidió respeto para su relación y para sus sentimientos.

“Seguirnos conociendo, seguirnos conociendo fuera de la casa y seguir avanzando. Habíamos iniciado esta relación dentro de la casa y está continuando fuera de la casa. A partir de ahora es una historia nueva y una historia que estoy escribiendo. No sé si vamos a durar un dia mas, 10 años mas o toda la vida pero estoy con ganas de intentarlo y con ganas de averiguarlo: esa es la verdad”, dijo acerca de los planes que tienen como pareja y de lo que espera de su relación.

“A mi me hace bien esta relación, me está haciendo bien. Nos estamos dando esa oportunidad. Yo, por mí, estoy muy feliz de estar ahí. Espero que ustedes puedan respetar que hoy por hoy estamos juntos y lo único que me ha demostrado estos últimos días es cariño, amor y respeto y salir a defenderme cada vez que ha podido”, expresó Casano ante sus seguidores.

“Respeten lo que mi corazón y yo sentimos hoy”, concluyó.

El público se ha manifestado de diversas maneras ante esta relación que surgió, quizás, de manera inesperada. Estos son algunos de los mensajes de la gente sobre el amor de Casano y Navarro:

“Me encanta esta parejita, se ven lindos juntos”, “que lindos se ven, me encanta y que dure lo que tenga que durar”, “Mis mejores deseos”, “Más que listosssssss”, “Que esto sea para siempre”, “los queremos en novela”, “Dejen que pase el furor del programa y solo los recordaremos por sus malas acciones”, “Así como que no me doy cuenta ese romance es pura estrategia de su manager”, “Inicia la campaña de reparación de imagen. Estrategia: romance falso”.

