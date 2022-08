Toni Costa al salir de ‘La Casa de los Famosos’: “Poco a poco estoy asimilando todo”

Toni Costa hizo sus primeras publicaciones en Instagram tras salir de ‘La Casa de los Famosos’ como el cuarto finalista del reality show de Telemundo. Una de ellas fue un video en el que expresa cómo se siente en estos momentos y en el que agradece a su público por el apoyo que le dieron durante el tiempo que estuvo en el programa.

El bailarín y coreógrafo español narró que está atravesando un proceso en el que debe asimilar todas las cosas que ocurrieron durante el tiempo que estuvo aislado dentro de la casa.

“Epa mi gente ¿cómo están? Bueno, ya estoy de vuelta, de vuelta a la realidad. Después de 91 días tengo que asimilar todo lo que ha ocurrido en todo este tiempo que he estado incomunicado. Poco a poco estoy asimilando todo, estoy viendo todo lo que ha pasado por aquí y ustedes, oye, se han portado conmigo que no tengo palabras de agradecimiento. Me siento el hombre más afortunado del mundo de tenerlos y cada vez que iba a eliminación y regresaba sentía ese abrazo, ese apoyo y ese amor, ese cariño que siempre me han dado. ustedes me pusieron ahí hasta el final. Viví esta experiencia al máximo”, fueron parte de las palabras que dijo Toni Costa en este video

Toni Costa fue el cuarto finalista, mientras que el cuadro de honor lo completaron Nacho Casano (3), Salvador Zerboinin (2) e Ivonne Montero, quien se llevó el premio a casa.

En los últimos días que estos cuatro famosos estuvieron dentro de la casa recibieron mensajes de sus familiares. Costa recibió un mensaje de Alaïa, la hija de 7 años que tiene con Adamari López.

“La amo con toda mi alma. Gracias por este regalo de mostrarmela de nuevo, que papi estas aqui pues también como todos luchando. Ha sido un camino largo de muchos obstáculos, creo que de aquí salimos renovados y vale la pena todo lo que hemos vivido aquí y todo lo que yo he sido aquí y seguiré siendo es por y para ella, así que gracias”, dijo Costa tras la aparición en video de su hija.

