Revelan la primera imagen de Johnny Depp como el Rey Luis XV

Tras el extenso y escandaloso juicio en contra de su ex pareja, la actriz Amber Heard, Johnny Depp finalmente está de regreso en los sets de grabación y ya alista su próxima película.

La compañía francesa Why Not Productions lanzó este miércoles la primera imagen oficial de la cinta ‘Jeanne du Barry’, de la directora francesa Maïwenn, y en la que Depp da vida al Rey Luis XV. La foto fue retomada y difundida por varios medios.

La película, coprotagonizada por la propia Maïwenn en el rol de la cortesana titular, comenzó su rodaje el pasado 26 de julio y se extenderá por 11 semanas, con locaciones que incluyen Versalles y otros castillos históricos de París, así como estudios cerrados para escenas de interiores.

Se trata de la primera película que hace Johnny Depp en tres años, en los que estuvo envuelto en medio del escándalo por denuncias y un mediático juicio por difamación contra su ex esposa Heard.

Esta nueva cinta es un ambicioso drama que se inspira libremente en la vida de Jeanne du Barry, la última amante real de Luis XV en la Corte de Versalles, después de Madame de Pompadour.

“Nacida en la pobreza, Jeanne es una joven de clase trabajadora hambrienta de cultura y placer que utiliza su inteligencia y encanto para subir uno a uno los peldaños de la escala social”, explicó la productora Why Not Productions en un comunicado de prensa.

“Se convierte en la compañera favorita de Luis XV. Sin darse cuenta de su condición de cortesana, recupera el apetito por la vida gracias a su relación. Se enamoran perdidamente. Contra todo decoro y etiqueta, Jeanne se muda a Versalles, donde su llegada escandaliza a la corte”.