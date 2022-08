Conducto de un vehículo en Virginia se estrella contra un restaurante y deja al menos 15 heridos

Al menos 15 personas resultaron lesionadas después de que un automóvil chocara contra un pub islandés en Arlington, Virginia, causando un incendio en el desarrollo de los hechos.

El Departamento de Policía de Arlington declaró que un conductor con un pasajero a bordo se salió de la carretera y se estrelló contra el restaurante cerca de las 6:45 de la tarde del viernes.

En un video se puede observar las llamaradas y el humo saliendo del pub Four Courts de Irlanda, localizado en el vecindario Courtouse de Arlington.

WATCH LIVE: Photos of the scene at Ireland's Four Courts show a gaping hole in the front of the building with clouds of smoke pouring out after a car crashed into the Irish pub. https://t.co/AbViPWo5ox pic.twitter.com/TVUe9NHGXR — NBC4 Washington (@nbcwashington) August 12, 2022

Las autoridades aumentaron el número de heridos de 14 a 15, confirmando que nueve personas fueron hospitalizadas para recibir tratamiento, dos de los cuales se encuentra en estado crítico y un tercero en estado grave. Los otros seis fueron hospitalizados con lesiones leves que incluye al conductor y al pasajero.

Otras seis personas recibieron los primeros auxilios y dadas de alta en el sitio el mismo día del siniestro.

“Sin duda, las acciones decisivas de los oficiales que llegaron para correr directamente al edificio y sacar a los clientes salvaron vidas”, expresó el jefe de policía Andy Penn en un comunicado.

Luego de que los oficiales del Departamento de Bomberos del Condado de Arlington extinguiera el incendio, los ingenieros determinaron que el establecimiento está “estructuralmente en buenas condiciones, pero no se podía volver a ocupar”, informó el departamento.

UPDATE: Building engineers evaluated the structure and determined it was structurally sound but could not be reoccupied. The investigation remains ongoing.— ArlingtonCountyPD (@ArlingtonVaPD) August 13, 2022

Actualmente, la causa del accidente se encuentra bajo “investigación activa” porque “los detectives continúan revisando la evidencia y hablando con los testigos para determinar los eventos que precedieron al accidente”, dio a conocer la policía.

El bar Four Courts de Irlanda escribió lo siguiente en la red social Twitter: “Por favor, mantenga a todos los heridos en sus pensamientos y oraciones. Gracias a @ArlingtonVaPD y @ArlingtonVaFD por su rápida respuesta. Estamos devastados”. .@ARLnowDOTcom Please keep the all the injured in your thoughts and prayers. Thanks to .@ArlingtonVaPD and .@ArlingtonVaFD for their quick response. We are devastated.— Irelands Four Courts (@irelands4courts) August 12, 2022

