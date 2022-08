Jacky Bracamontes podría ser una de las presentadoras especiales de ‘Hoy Día’

El programa ‘Hoy Día’ se encuentra atravesando una nueva fase donde están estudiando el nivel de la audiencia con un toque de frescura, debido a las transformaciones que se han estado registrando en los últimos días, pues se trata de la breve incorporación de reconocidas estrellas en el mundo del entretenimiento como presentadores de televisión durante una semana.

Desde hace algunos días anunciaron que el chileno Cristián de la Fuente será el que los estará acompañando desde el próximo lunes 15 de agosto hasta el viernes 19. A su vez, el actor ha manifestado su alegría por su participación en el mencionado programa.

Fue el pasado sábado cuando compartió en su cuenta personal de Instagram que ya había llegado a Miami para llevarles la mejor programación a la audiencia que día a día sintonizan el canal de televisión.

“Llegamos a Miami para estar toda la próxima semana en las mañanas en @hoydia de conductor invitado. Nos vemos. #GraciasTotales”, escribió en la red social de la camarita.

Sin duda la producción del programa se encuentra trabajando bastante duro porque se trataría del nombre de la segunda invitada especial que tendrían para la semana del lunes 22 de agosto, porque se trataría nada más que de la actriz Jacky Bracamontes.

La también presentadora de televisión cuenta con 7.9 millones de seguidores en su cuenta personal de Instagram. Además, también se ha convertido en una de las más queridas de la televisión, y sería un gran refrescamiento el que le darían a la programación de poder contar con ella durante una nueva semana. View this post on Instagram A post shared by Jacky Bracamontes (@jackybrv)

‘Hoy Día’ viene refrescando su contenido desde hace algunos días porque es que ahora cuentan con Jorge Bernal, quien hace tan solo poco tiempo se unió al equipo de conductores que dan la cara por mantener a la audiencia cautiva con todo lo que transmiten.

Será en las próximas dos semanas cuando se vea a estas dos grandes estrellas de la pantalla chica dándole su toque personal a las pantallas de Telemundo para seguir haciendo que los televidentes se queden conectados.

