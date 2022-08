Sobreviviendo a la violencia doméstica con ayuda en los Centros de Justicia Familiar de Nueva York

El día en que Susana se casó en México, hace unos 21 años, un millón de maripositas le revolotearon en el estómago de un lado para otro. La hermosa jovencita estaba tan feliz, que la sonrisa se le pintó de oreja a oreja… el cura les dijo que su unión era ‘hasta que la muerte los separara’… pocos días después, su esposo le mató las maripositas, a golpes. Le borró la alegría a Susana y le pintó los brazos de moretones. Con los años, y ya en Nueva York, vinieron los conciertos de jalonazos de pelo, ofensas, malos tratos y humillaciones, que hoy la madre mexicana guarda dentro su neceser de malos recuerdos y que narra como una película de terror.

-“Los abusos comenzaron desde el primer día que me casé. Ahí cambió todo mi mundo. A mí, mi esposo no me dejaba ir ni a la tienda. Y yo no hacía nada, porque me enseñaron desde chiquita que cuando uno se casa es para siempre. Una vez me golpeó delante de mi suegra, y ella en vez de defenderme, me dijo: ‘tú si lo ves molesto, ¡cállate!‘… Aparte de jalonearme y aventarme en el piso, me rompía los labios y luego me pedía perdón. Y como yo lo quería y él prometía cambiar, le creía. Le creí 18 años. Pero solo le duraba lo bueno un poquito y seguía en lo mismo”.

–“Cuando llegamos a este país, aquí fue peor. Me controló todo mis trabajos y mis amistades. Yo quería trabajar en costura, porque soy buena en eso, pero me decía: ‘¿tú eres estúpida? Tú no conoces las cosas de acá. Ese trabajo no te sirve, no está bien para ti. Tú solo sirves para limpiar casas. Si fueras más inteligente, tuvieras otro tipo de trabajo’. Me hacía sentir que era tonta y me lo llegué a creer. No quería dejarlo pensando en mis dos hijos. Soy cristiana y en la iglesia me decían que a quien comete errores hay que perdonarlo, Eso enseñan y pensaba que debía perdonar y aguantar”.

Pero hace tres años, Susana entendió que se había convertido en una de las miles de víctimas de violencia doméstica que sufren en silencio en la Gran Manzana, pero al mismo tiempo supo que no estaba sola y que podía recibir ayuda.

“Yo desperté de todo eso, cuando un día vi que mi hija se cortaba las manos y mi hijo otro día me dijo: ‘mami, amo mucho a mi papá, pero quiero matarlo por todo lo que te hace’. ¡Dios mío, ¿qué estoy haciendo con mis niños?’… Luego estaba en una cita en el hospital de Coney Island y vi papeles sobre programas de ayuda a víctimas de violencia doméstica en la ciudad, y vi el número de teléfono y llamé… ahí mi vida empezó a cambiar. Pude hacer que a mi esposo lo sacaran del apartamento y me dieran una orden de protección, aquí tengo a alguien que me escucha, comparto con otras mujeres que pasaron por lo mismo. Por fin sentí que me trataban como un ser humano, sin que me juzgaran. Soy otra, me transformé y por eso le digo a muchas mujeres que están pasando por lo mismo, que tenemos que cortar con eso y que podemos hacerlo con los servicios que en estos centros nos dan”, dijo la mexicana refiriéndose a los 5 centros de Justicia familiar que quedan en los cinco condados de Nueva York.

Estos lugares, son parte de la Oficina del Alcalde para Terminar con la Violencia Doméstica y de Género (ENDGBV) y cuentan con programas y recursos para tenderle la mano a miles de mujeres y también hombres, que atraviesan abusos y malos tratos.

Así lo advierte Amairis Peña Chávez, directora del Centro de Justicia Familiar de Brooklyn, quien en medio de un tour por ese lugar, localizado en la calle Jay, explicó que estos sitios no solamente ayudan a las personas que quieren romper el ciclo de violencia doméstica a salir de ese flagelo, sino que además, conectan a los sobrevivientes de manera rápida y efectiva con todos los servicios que necesiten, incluyendo vivienda, ayuda legal, de inmigración, comida y cuidado de niños, entre otros.

“Aquí, al igual que en cualquiera de los Centros que hay en la ciudad, quien necesite ayuda puede venir sin ninguna cita previa y vamos a ayudarlos en todo lo que necesiten: consejería y albergue, y no importa si no hablan inglés ni el estatus migratorio que tengan, pues tenemos servicios de traductores, hablamos español y mantenemos toda la información bajo estricta confidencialidad”, aseguró la directora.

Peña mencionó que tan solo en el 2021 los Centros de Justicia Familiar ayudaron a 13,272 personas, de ellas 2,939 en el centro de Brooklyn, en 42,706 visitas que hicieron, y dijo que la mitad de las víctimas que acuden a recibir apoyo son latinas.

“Aquí tenemos representantes de más de 30 agencias que pueden ayudarlos, todas en un mismo lugar, y queremos insistir en que hay mucha ayuda disponible y tenemos siempre las puertas abiertas”, dijo la ejecutiva. “También ofrecemos servicio con el cuidado de niños mientras los sobrevivientes están tomando sus terapias. Queremos que se sientan en un lugar seguro en el que son tratadas con respeto y dignidad”.

La jefa de esa unidad reconoció que el problema de la violencia doméstica es un asunto muy serio y dijo que aunque cada caso es un reto, cuentan con toda la ayuda para lograr que quienes deseen salir de esos agujeros salgan a flote.

“Muchos piensan que cuando una mujer está siendo abusada por su pareja, solo es cuestión de decir ‘me voy y ya’, pero no es tan fácil. Dar el paso cuesta, pero estamos aquí para ayudarlas”, agregó.

Cristina, madre dominicana, quien también denunció haber sufrido de violencia doméstica por parte de su exesposo, reveló que su vida tomó un nuevo rumbo desde diciembre del 2019 cuando se topó con el Centro de Justicia Familiar de Brooklyn.

“Yo estaba casada con un policía; los abusos no paraban e incluso una vez trató de ahorcarme, justo cuando estaba recuperándome del cáncer que viví; en ese momento dije: Dios me salvó mi vida y no puedo permitir que mi esposo me la quite ahora“, recordó la sobreviviente.

“Cuando vine al centro, vine pidiendo ayuda, pero jamás me imaginé que aquí podían darme tanta ayuda y la fuerza que hoy he logrado tener… hasta me ayudaron con el divorcio, y hoy puedo decir que soy una mujer que recuperó el autoestima, que me siento bella y estoy felizmente divorciada de un agresor”, mencionó la abuela dominicana, quien anda feliz con su nuevo nietecito.

Ana María Rodríguez, trabajadora social de manejo de casos de violencia doméstica del Centro de Brooklyn, y quien ha ayudado a salir adelante a mujeres como Susana y Cristina, asegura que ver sonreír a las víctimas de violencia doméstica tras empezar a ganar seguridad en ellas, no tiene precio.

“Este es un proceso largo. Al principio ellas llegan muy dudosas y hasta perdidas, pero poco a poco les vamos aclarando su camino y reciben todos los recursos que necesitan para retomar el control de sus vidas”, comentó la asesora de casos. “Por eso les digo a todas aquellas que estén pasando por lo mismo, que no están solas, que llamen a cualquier centro de Justicia familiar o que llegue hasta aquí, que las vamos a ayudar. Ellas necesitan ser oídas y para eso están nuestros grupos de apoyo con 8 participantes que promovemos cada díez semanas“.

El fiscal de Brooklyn, Eric González, quien ha sido muy activo en la promoción del Centro de Justicia Familiar de ese condado, destacó que tener a todas las agencias y organizaciones en un mismo lugar, facilita las cosas para las sobrevivientes y les da dignidad.

“Aquí tenemos un lugar donde todas las agencias involucradas coordinan sus servicios, lo que es bueno para todos y hace que el gobierno funcione mejor”, dijo González. “Recuerdo cuando yo era niño y debíamos ir de una agencia a otra para solicitar recursos. Era algo humillante que genera traumas, pero con esto (los Centros de Justicia Familiar) vemos que es algo que puede evitarse”.

¿Qué son los Centros de Justicia Familiar?

Los Centros de Justicia Familiar son centros de atención sin necesidad de cita previa para víctimas de violencia doméstica, abuso de mayores, y trata de blancas. Cada uno de los cinco que quedan en cada condado cuentan con diversas agencias, como NYPD, vivienda, alimentos y otras, en la misma oficiana para facilitar la coordinación de apoyo, sin importar el idioma que las víctimas hablen.

¿En qué ayudan los Centros de Justicia Familiar?

Planificación para su seguridad

Solicitar beneficios públicos, albergue, vivienda y otros servicios de apoyo

Servicios de asesoramiento y salud mental para apoyar el bienestar emocional de usted y sus hijos

Información sobre programas de capacitación laboral, incluida ayuda con la redacción de currículums y habilidades para entrevistas

Referencias a programas educativos, incluidos talleres para ayudar con el presupuesto, reparación de crédito y clases de inglés como segundo idioma (ESL)

Ayuda legal para órdenes de protección, custodia, régimen de visitas, pensión alimenticia, divorcio, vivienda e inmigración

Conectarse con agentes de la ley capacitados, como la policía de Nueva York, la Oficina del Sheriff de la Ciudad de Nueva York y la Oficina del Fiscal de Distrito

Cuidado de niños de 3 años o más mientras recibe servicios en los centros

Los Centros de Justicia Familiar de NYC en cifras